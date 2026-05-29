3 parfema koja mirišu na čisto, a koštaju manje od 3.000: Odišu notom tek opranog veša i svežine
Ako volite parfemekoji mirišu na čisto, sveže, kao tek opran veš ili skupa krema/sapun, ova 3 su baš dobar izbor, a mogu da se nađu ispod 3.000 dinara:
1. s.Oliver SELECTION WOMEN EdT
Ovo je onaj tip parfema koji ljudi opisuju kao “miriše na čistu i negovanu osobu”. Nije težak, nema napadnu vanilu, već odiše čistoćom.
2. La Rive Touch of Woman
Vrlo čist, ženstven i “sapunast” miris. Podseća na skuplje parfeme, a košta oko 1.000 dinara u drogerijama. Dosta ljudi ga voli baš zbog tog utiska da kada ga stave mirišu kao posle tuširanja.
3. Women'Secret Eau My Secret
Miriše mekano, uredno i nežno. Zbog mošusa i puderastih nota ostavlja utisak svežine i čistoće, ali uz toplu vanilastu pozadinu. Zato ga mnogi nose svakodnevno, nije agresivan niti previše “parfemski”. Košta oko 2.200.
