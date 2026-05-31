Slušaj vest

Šta zapravo čini dobrog oca? Odgovor na ovo pitanje često se traži u ozbiljnosti, odgovornosti, stabilnosti ili spremnosti da muškarac bude prisutan u životu deteta. Ipak, medicinska sestra za novorođenčad Kara Tompson tvrdi da je tokom godina rada primetila jedan zanimljiv obrazac.

Prema njenom iskustvu, najbolji očevi nisu nužno oni koji se na prvi pogled uklapaju u stereotip „idealnog muškarca”, niti je presudno koliko zarađuju ili kako izgledaju. Mnogo važnije je, kako tvrdi, koliko su uključeni u trudnoću, porođaj i svakodnevni život svoje partnerke.

Pet godina radi sa majkama i bebama

Foto: Shutterstock

Kara Tompson već pet godina radi na odeljenju za majke i bebe, gde pruža negu ženama nakon porođaja i pomaže porodicama u prvim danima sa novorođenčetom. Upravo u tom okruženju, kako kaže, često može da vidi kakav je odnos partnera prema majci i bebi.

Ona smatra da se dobar otac prepoznaje i pre nego što dete dođe na svet. Muškarci koji prate trudnoću, zanimaju se za potrebe partnerke, postavljaju pitanja i žele da nauče kako da pomognu, prema njenom iskustvu, kasnije se često pokazuju kao posvećeni roditelji.

„Štreberski” poslovi i hobiji kao znak

Tompsonova je posebno izdvojila muškarce koje opisuje kao „štrebere”. Prema njenim rečima, određeni poslovi i hobiji mogu da pokažu koliko je neko spreman da se posveti novoj ulozi, čak i pre nego što ga upozna kao roditelja.

Foto: Vira Petrunina / Alamy / Profimedia

„Mislim da to nema nužno veze sa izgledom ili građom. Sve se svodi na to čime se bave i koje hobije imaju.”

Kako objašnjava, pod „štreberima” ne misli pogrdno, već na muškarce koji su znatiželjni, uključeni, spremni na zajedničke aktivnosti i otvoreni za nova iskustva.

„Štreberi - ako su informatičari, ako igraju Dungeons and Dragons, ako čitaju, ako su tipovi koji će vas prijaviti na zajedničke aktivnosti poput radionice izrade sveća - to su muškarci koji će reći: ‘Trebalo bi da se upišemo na trudnički kurs’”, objasnila je.

Prisutnost je važnija od slike koju ostavljaju

Prema njenom mišljenju, muškarci koji su spremni da se uključe u sve faze trudnoće i roditeljstva pokazuju osobine koje su važne za očinstvo. Oni nisu pasivni posmatrači, već partneri koji žele da budu deo procesa.

Foto: Profimedia

Takvi muškarci, kako navodi, razumeju koliko je podrška važna i pružaju je bez osećaja da je to obaveza koja im je nametnuta. Njihova zainteresovanost, strpljenje i spremnost da uče mogu da budu važniji od spoljašnjeg utiska koji ostavljaju.

Tompsonova smatra da su upravo „štreberi” često predani, promišljeni i strastveni, a to su osobine koje se lako prenesu i na roditeljstvo. Iako nekada deluju socijalno nespretno, ona ističe da ih često ne opterećuje mišljenje drugih ljudi, zbog čega umeju da budu autentični i prirodni u ulozi oca.

„Verovatno hoće”

Na kraju je poslala poruku ženama koje se pitaju kakav bi njihov partner mogao da bude kao otac.

„Ako ste u vezi sa ‘štreberom’ i pitate se bi li bio dobar otac, verovatno hoće”, zaključila je Tompson.

Video: 3 stvari koje ne treba da radite pred decom