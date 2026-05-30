Šarlot Ines - ima grudi teške 5 kg, ne može da se igra sa sinom

Mlada majka tvrdi da joj je celokupno iskustvo materinstva "oteto" nakon godina agonije uzrokovane ekstremno velikim grudima.

Šarlot Ines, čije grudi veličine 32HH teže oko 5 kilograma, svakodnevno se bori da se igra sa svojim malim sinom. Ova dvadesetčetvorogodišnjakinja iz Bristola pati od hroničnog bola u leđima usled kifoze, koja je dovela do diskus hernije i pritiska na nerve.

Prema podacima NHS-a (Nacionalna zdravstvena služba), kifoza predstavlja pogrbljenost ili zaobljenost gornjeg dela leđa. Stručnjaci objašnjavaju da blaža zakrivljenost možda neće izazvati druge simptome, ali ako se stanje pogorša, javljaju se ukočenost, jak bol, pa čak i poteškoće sa disanjem.

Odbijena za operaciju pet puta

Nakon što je snimak magnetne rezonance u novembru 2025. godine potvrdio njeno stanje, Šarlot kaže da je pet puta odbijena za operaciju smanjenja grudi o trošku države. NHS joj je saopštio da njena žalba nije prihvaćena zbog nedovoljno dokaza, dok privatna operacija košta oko 10.000 evra.

Portparol zdravstvenog odbora za Bristol, severni Somerset i južni Glosteršir izjavio je da postoji stroga procedura za razmatranje ovakvih izuzetnih zahteva kako bi se osigurala pravičnost. Odluke donosi poseban tim koji čine lekari opšte prakse, stručnjaci za javno zdravlje i predstavnici pacijenata.

Ponižavajuća stvarnost i svakodnevni bol

Šarlot, koja kod kuće mora da nosi mider kako bi poduprla kičmu, podelila je svoju priču na platformi GoFundMe. Navela je da izbegava mesta gde dominiraju muškarci jer je često izložena dobacivanju i ponižavanju, čak i kada nosi prevelike dukserice. Ova majka više ne može da ide u teretanu zbog nepodnošljivih bolova tokom i nakon treninga. Sada radi isključivo sa privatnim trenerom na vežbama istezanja i jačanja leđa u terminima kada nema drugih ljudi, jer se oseća izuzetno nervozno.

"Nijedan brushalter mi ne odgovara"

"Što se tiče veša, probala sam sve - od običnih i luksuznih modela do sportskih i hirurških brushaltera. Čak sam naručila i jedan po meri koji je bio preskup", priznala je Šarlot.

Problem predstavljaju i naramenice koje moraju biti široke radi potpore, ali se usecaju u kožu ostavljajući ljubičaste tragove. Čak i u pidžami mora da nosi potporu kako bi sprečila pojavu rana i osipa na stomaku, jer joj grudi, kako kaže, vise veoma nisko.

Koji su kriterijumi za operaciju preko osiguranja?

NHS navodi da je smanjenje grudi o trošku države moguće samo ako su iscrpljene sve druge opcije i ako veličina grudi uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme, kao što su:

Bol u leđima, ramenima ili vratu

Iritacija kože ispod grudi

Urezane brazde na ramenima od bretela

Nisko samopouzdanje ili depresija

Nemogućnost bavljenja sportom

Takođe se uzimaju u obzir opšte zdravlje, telesna težina i to da li je pacijent pušač, ali se konkretni kriterijumi mogu razlikovati u zavisnosti od mesta stanovanja.

