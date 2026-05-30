Tokom letnjih meseci klima uređaji rade gotovo neprestano, ali mnogi korisnici nisu svesni da njihov daljinski upravljač skriva funkciju koja rešava čest problem - neprijatan miris ustajalog vazduha. Reč je o dugmetu "Clean" ili njegovim varijantama poput "Self-Clean", koji pokreće automatsko čišćenje unutrašnje jedinice. Unutrašnjost klime, zbog stalne kondenzacije i nakupljene prašine, postaje idealno tlo za razvoj plesni i bakterija. Upravo oni uzrokuju onaj prepoznatljivi, plesnjivi miris koji se širi prostorijom. Ova pametna funkcija dizajnirana je kako bi se taj problem sprečio u korenu, održavajući ključne komponente čistim i suvim bez potrebe za čestim i skupim intervencijama.

Proces samočišćenja koristi se sopstvenim mehanizmom hlađenja uređaja kako bi isprao nečistoće. Pritiskom na dugme, klima započinje ciklus koji traje od 15 do 45 minuta. Prvo, uređaj naglo spušta temperaturu isparivača, uzrokujući stvaranje tankog sloja leda na njegovoj površini. Taj led na sebe veže i zarobljava nakupljenu prašinu, masnoću i spore plesni. Nakon faze zaleđivanja, uređaj pokreće proces odmrzavanja. Led se topi, a voda koja nastaje ispira sve zarobljene čestice s isparivača, te ih odvodi kroz odvodno crevo. Ključan je završni korak - sušenje. Uređaj aktivira ventilator koji izduvava vazduh preko unutrašnjih delova kako bi se uklonila sva zaostala vlaga i sprečio ponovni rast mikroorganizama. Tokom celog procesa, na ekranu se obično prikazuje oznaka "Cl", a po završetku se uređaj isključuje.

Redovno korišćenje ove opcije donosi značajne prednosti za kvalitetu života i ispravnost uređaja. Najvažniji je poboljšan kvalitet vazduha. Uklanjanjem plesni i bakterija smanjuje se rizik od alergijskih reakcija i respiratornih problema, što je posebno bitno za porodice s decom i osetljivim pojedincima. Osim zdravstvenih benefita, čista jedinica radi znatno efikasnije. Sloj prljavštine na isparivaču deluje kao izolator, smanjujući protok vazduha i sposobnost hlađenja. Zbog toga nečisti uređaj mora da radi jače kako bi postigao zadatu temperaturu, što rezultira većom potrošnjom energije. Testiranja su pokazala da klima uređaji s tehnologijom samočišćenja tri puta bolje održavaju performanse protoka vazduha u poređenju s onima bez te funkcije. Time se štedi novac i produžava životni vek samog uređaja, piše Blic.

Iako je funkcija samočišćenja izuzetno korisna, važno je napomenuti da ona ne može u potpunosti da zameni potrebu za godišnjim profesionalnim servisom. Serviseri obavljaju detaljnu proveru celog sistema, uključujući spoljnu jedinicu i čišćenje filtera koje ova funkcija ne obuhvata. Ipak, "Clean" opcija je idealna preventivna mera koja drastično smanjuje nakupljanje prljavštine između servisnih intervala. Stoga, ako posedujete moderniji klima uređaj, proverite uputstvo i počnite redovno da koristite ovu potcenjenu, ali vrlo moćnu karakteristiku. To je mali korak za veliku razliku u svežini i zdravlju vašeg doma.

