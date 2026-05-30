Vegetarijanka Nastasja Čičić gostovala je u Jutarnjem programu na RTS i tom prilikom otkrila da nikada nije probala meso. Ima 35 godina, a na pitanje voditelja kako je to moguće, odgovorila je da je tako odrastala. Ni majka ni otac nisu jeli meso.

"Moja majka je postala vegetarijanka dok je bila trudna sa mnom i celu trudnoću je provela na vegetarijanskoj ishrani. Tako da, ja u celoj svojoj porodici nisam ni imala neki kontakt sa mesom. Za mene je to bilo prirodno. I evo, sada, sa 35 godina, nikada u životu nisam jela meso", rekla je Nastasja Čičić.

Foto: Printscreen/ RTS

Uprkos tome što u Srbiji meso tradicionalno igra veliku ulogu u ishrani, Nastasja je istakla da to njoj ne predstavlja problem jer srpska kuhinja ima veliki izbor i da ima mesta i za ljude koji su vegetarijanci. Dodala je i da se restoranska ponuda prilagodila tome i da u poslednjih 20 godina ima odlične vegetarijanske ponude.

Prema njenom mišljenju, prednosti vegetarijanske ishrane su brojne. Istakla je da samo smanjivanje broja mesnih obroka nedeljno može da donese pozitivne efekte.

"Ja sam na laktovegetarijanskoj ishrani, koja je balansirana ishrana. I tu je ključ. Nema veze da li ste vegetarijanac ili jedete meso, ako ishrana nije izbalansirana, onda nije zdrava. Laktovegetarijanska ishrana podrazumeva vegetarijansku ishranu sa uzimanjem mlečnih proizvoda i jaja i brojne svetske organizacije navode je kao izuzetno zdravu ishranu", rekla je Nastasja Čičić, prenosi Mondo.

Foto: Printscreen/ RTS

Često se može čuti stereotip da ljudi koji su na vegetarijanskoj ishrani, nemaju energije, ali Nastasja se vodi primerom vrhunskih sportista koji postižu izuzetne rezultate, a na biljnoj su ishrani.

"Manjak energije ne treba dovoditi u vezu sa mesom. Toliko proteina možete da unesete iz sočiva, pasulja. I u našoj tradicionalnoj kuhinji je nekada meso bilo luskuz i nešto što se retko jelo", rekla je.

Osim zdravstvenih efekata vegetarijanstva, Nastasja Čičić se osvrnula i na životnu sredinu, odnosno, na izuzetno negativan uticaj industrije mesa na životnu sredinu - od direktnog zagađivanja do krčenja šuma za proizvodnju hrane za stoku.

