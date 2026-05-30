Održavanje braka nije uvek jednostavno, posebno u periodima kada se partneri suočavaju sa stresom, porodičnim obavezama i životnim promenama. Psihoseksualna terapeutkinja Karen Doerti iz Netflixove serije "Blue Therapy" kaže da mnogi parovi tokom srednjih godina počnu da se udaljavaju, iako među njima još uvek postoji ljubav. Ipak, upozorava da postoje suptilni znakovi koji mogu da ukazuju na ozbiljne probleme u odnosu. Otkrila je šest suptilnih znakova prevare koje žene često zanemare.

Ljubazan je, ali ne i istinski prisutan

Doerti kaže da partner ponekad može da deluje prijatno i pristojno, a da pritom emocionalno više nije u vezi. "Možda ćete osetiti da je izgubio znatiželju za vas i vašu vezu jer je ona sada usmerena drugde", objašnjava terapeutkinja, piše Daily Mail. Dodaje da se tada često javlja osećaj da partner ne primećuje vaše potrebe niti pokazuje interesovanje za njih.

Njegovo ponašanje je zbunjujuće

Prema Doerti, osoba koja razmišlja o odlasku iz veze često se bori sa sumnjom, nesigurnošću i osećajem krivice. "Može da počne da kritikuje vaš izgled, način na koji nešto radite, vaše prijatelje ili način života", navodi. Takva promena ponašanja često deluje iznenadno i teško je objasniti je.

Više se prepirete, a manje razgovarate

Doerti ističe da zdravi sukobi uključuju želju za razumevanjem i pronalaženjem kompromisa. Kada se među partnerima nakupi nezadovoljstvo, komunikacija može da postane puna sarkazma, prezira i sitničavih prepirki. "Prepirke i cepidlačenje znakovi su da je par izgubio sposobnost rasprave, pregovora i rešavanja problema", upozorava terapeutkinja.

Nestalo je humora

Humor je često znak bliskosti i povezanosti među partnerima. Doerti objašnjava da problemi nastaju kada nestanu nežnost, zaigranost i sposobnost da se sitne iritacije prihvate s osmehom. "Možda više nema nežnosti, humora ili zaigranosti", kaže terapeutkinja, dodajući da se iza toga često krije niz ranijih razočaranja.

Strah od partnerove reakcije

Prema Doerti, ozbiljan problem nastaje kada se partneri boje da otvoreno razgovaraju o svojim osećanjima. Ona takve reakcije opisuje kao "tornado", kada svaka kritika preraste u veliku svađu, ili "zatvaranje u bunker", odnosno dugotrajno povlačenje i ćutanje. Zbog toga mnogi da počnu da osećaju kao da stalno "hodaju po jajima".

Odnosi su postali samo "dovoljno dobri"

Doerti naglašava da problemi u vezi ne znače nužno i prestanak polnih odnosa. "Taj odnos možda nije naročito senzualan, intiman ili erotičan. To je ono što nazivam 'dovoljno dobrim' seksom", objašnjava. Dodaje da je pravi znak za uzbunu nestanak svakodnevne bliskosti, poput nežnih dodira, poljubaca i iskrenog interesovanja za partnera.

(Kurir.rs/ Index.hr)

