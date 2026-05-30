Kako da se rešite mrava u kuhinji

Slušaj vest

Dok mnogi tokom zime i jeseni priželjkuju sunčano i toplo vreme, kada ono napokon stigne, sa njim često dolaze i razni insekti i štetočine koji nepozvani ulaze u domove. U potrazi za hranom svoj put u domaćinstva najčešće pronađu mravi, a s obzirom na to da ne znamo gde se skrivaju i odakle dolaze, veoma ih se teško rešiti jednom kada odaberu baš vaše domaćinstvo kao izvor hrane.

Agresivni insekticidi i repelenti često su efikasni, ali bolje ih je izbegavati u zatvorenom prostoru, pogotovo ako imate decu ili kućne ljubimce jer ih takvi preparati mogu dovesti u ozbiljnu opasnost. Stručnjaci za suzbijanje štetočina naveli su nekoliko metoda kojima ćete se rešiti mrava koristeći proizvode iz svoje kuhinje, prenosi Dejli mejl.

Foto: Shutterstock

Sa porastom temperatura brojni korisnici društvenih mreža poslednjih dana dele snimke najezde mrava po kuhinjama, prozorima i ormarićima. Kombinacija toplote i ostataka hrane, poput mrvica, privlači mrave u domove, ali stručnjaci tvrde da se pomoću nekoliko prirodnih alternativa repelentima možete rešiti ovih insekata. Danijel Stjuard iz kompanije Šild pest kontrol (Shield Pest Control) objasnio je da je prvi korak uklanjanje izvora hrane, što uključuje redovno čišćenje mrvica i prolivenih tečnosti, dobro zatvaranje kanti za smeće i čuvanje hrane u zatvorenim posudama.

Jedno od najpopularnijih rešenja je mešavina ulja paprene mente (nane) i vode. Stručnjaci tvrde da miris mentola zbunjuje mrave koji za navigaciju koriste mirisne tragove. Dovoljno je nekoliko kapi ulja pomešati sa vodom i poprskati područja na kojima se mravi najčešće pojavljuju, poput prozora, vrata i uglova prostorija. S obzirom na to da se mravi oslanjaju na miris kako bi se snalazili u prostoru, jake i odbojne mirise uglavnom izbegavaju.

Foto: Profimedia

Veoma efikasnim smatra se i belo sirće. Njegov intenzivan miris briše tragove koje mravi ostavljaju iza sebe, pa ih odvraća od povratka. Stručnjaci preporučuju mešavinu sirćeta i vode za čišćenje kuhinjskih površina i mesta kroz koja mravi ulaze u dom. Kao jednostavno i jeftino rešenje navode se i kreda ili dečji puder. Povlačenje linije kredom na mestima ulaska može stvoriti prepreku preko koje mravi često ne prelaze. Pomoći mogu i cimet i karanfilić. Stručnjaci tvrde da mravi, takođe zbog odbojnog mirisa, izbegavaju područja na kojima je posut mleveni cimet ili komadići karanfilića.

Najefikasniji način rešavanja problema ipak je pronalazak njihove kolonije, odnosno kraljice. Ako uspete da pronađete mravinjak u dvorištu, stručnjaci preporučuju da ga prelijete ključalom vodom, a ponavljanjem ovog postupka tokom nekoliko dana moguće je uništiti koloniju i oterati mrave iz dvorišta i doma. Prirodne alternative skupim i agresivnim insekticidima možda se već nalaze u vašoj kuhinji, a uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je smanjiti broj mrava u domu bez upotrebe jakih hemikalija.

(Kurir.rs/Večernji.hr)