Tokom toplijih dana svi biramo garderobu prirodnijih materijala kako bismo lakše podneli vrućinu. Lan je uvek prva opcija pri ovim izborima, međutim, kod ovog materijala je problem što se lako gužva.

Postoje i neke cake kojima možemo sprečiti gužvanje garderobe. Sve počinje pravilnom pripremom odeće, čak i pre nego što je obučete. Prilikom pranja, izbegavajte pretrpavanje veš-mašine jer laneni komadi traže puno vode kako bi se slobodno kretali, što smanjuje nabore.

Koristite program za osetljiv veš na nižim temperaturama i smanjite centrifugu na minimum, idealno do 600 obrtaja u minuti. Jedan od najvažnijih koraka je vađenje odeće iz veš-mašine odmah po završetku ciklusa. Najbolji način sušenja je na vazduhu, na vešalici, u hladu kako bi se očuvale boje. Dopustite da se komadi osuše dok ne budu tek blago vlažni. To prirodno opušta vlakna i smanjuje već postojeće nabore, čineći daljnje korake znatno lakšim.

Kad je reč o uklanjanju nabora, kvalitetan ručni stajler na paru (paročistač za odeću) često je bolji izbor od klasične pegle. Para opušta vlakna bez grubog pritiska koji može oštetiti teksturu tkanine. Ako ipak koristite peglu, ključno je da to radite dok je odeća još uvek vlažna. Postavite peglu na najvišu temperaturu predviđenu za lan i koristite puno pare. Peglanje sa unutrašnje strane može dodatno zaštititi tkaninu od sjajnih tragova. Postoje brojni saveti kako sačuvati lan od gužvanja, ali najvažnije je prilagoditi pristup i ne očekivati nemoguće. Svrha nije postići savršenu glatkoću, već uredan i negovan izgled.

Samo nošenje lana takođe zahteva određenu strategiju. Birajte komade opuštenijeg kroja koji ne prianjaju čvrsto uz telo. Uski laneni odevni predmeti stvaraju tačke pritiska na pregibima, poput laktova i kolena, gde se nabori najbrže i najintenzivnije stvaraju. Lanene pantalone su, na primer, mnogo veći izazov od lepršave haljine ili košulje koju možete nositi otkopčanu. Kombinovanje jednog lanenog komada sa materijalom drugačije, glađe teksture, poput pamuka ili teksasa, stvara vizuelni balans i čini celokupni utisak urednijim. Na primer, lanena košulja preko strukturiranog šortsa ili lanene pantalone uz pripijeni pamučni top odlična su kombinacija.

Ako vas nabori i dalje zabrinjavaju, rešenje leži u pametnom izboru. Mešavine lana sa viskozom, svilom ili pamukom znatno se manje gužvaju, a zadržavaju većinu poželjnih svojstava čistog lana poput prozračnosti. Osim toga, vizuelni trikovi mogu učiniti čuda. Tamnije boje poput crne ili teget plave puno bolje skrivaju nabore od svetlih nijansi poput bele ili bež. Slično tome, dezeni, poput pruga, ili detalji na odeći kao što su vez, čipka, upečatljiva dugmad ili naborani detalji na suknji, privlače pažnju i skreću pogled sa eventualnih nabora. Strukturirani komadi, poput lanenog sakoa, takođe bolje drže formu od potpuno lepršavih komada.

Tokom dana, kada se nabori neizbežno pojave, postoji nekoliko brzih rešenja. Para iz vrućeg tuša može poslužiti kao improvizovani parni uređaj; jednostavno okačite odevni predmet u kupatilo na nekoliko minuta. Za manje nabore, lagano navlažite dlanove i prođite preko izgužvanog područja, a zatim pustite da se osuši na vazduhu. Dugoročna nega takođe je bitna. Skladištite lanenu odeću na vešalicama umesto složenu u ormaru kako biste izbegli stvaranje oštrih linija. Prilikom putovanja, rolanje odeće umesto sklapanja dokazano smanjuje gužvanje. Prihvatite lan sa svim njegovim vrlinama i manama jer je njegova opuštena elegancija upravo ono što ga čini savršenim za bezbrižne letnje dane.

(Kurir.rs/Večernji.hr)