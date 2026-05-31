Veza s muškarcem sklonim kontroli često počinje idilično, zbog čega žene neretko ne prepoznaju da je reč o osobi koja manipuliše. U početku se takvo ponašanje ne iskazuje ili se vešto prikriva, a ponekad čak može da se čini i laskavim, kao znak duboke zaljubljenosti i privrženosti.

Ipak, s vremenom te naizgled šarmantne osobine prerastaju u manipulativne, a ponekad i zastrašujuće obrasce ponašanja. Za partnerke koje se nađu u takvom odnosu to postaje izuzetno teško, a zdrava i trajna veza je u takvim uslovima nemoguća, piše YourTango.

"Preteruješ"

Slušanje i razumevanje su ključni u svakom odnosu, naročito u romantičnom. Izjava "preteruješ" direktno potkopava taj temelj jer njome muškarac poništava osećanja svoje partnerke. Time najčešće pokušava da izbegne suočavanje s njenim reakcijama ili preuzimanje sopstvene odgovornosti.

Ljudi su društvena bića s potrebom da se osećaju shvaćeno. Prema studiji objavljenoj u časopisu Social Cognitive and Affective Neuroscience, osećaj da nas drugi razumeju aktivira centre za nagradu u mozgu i jača društvenu povezanost, dok nerazumevanje vodi u osećaj izolovanosti i usamljenosti.

Umesto eskalacije sukoba, preporučuje se miran odgovor: "Molim te, nemoj da obezvređuješ moja osećanja. Čak i ako ti se moja reakcija čini nerazumnom, meni je ovo važno i želim da to rešimo." Ako partner i na takav pristup odbija saradnju, malo je verovatno da će se promeniti.

Par u konfliktu tokom januara – simbol početka i prekida

"Niko drugi te ne bi trpeo"

Ova izjava je zlonamerna i ima cilj da kod partnerke stvori osećaj da je bezvredna i da nema drugih opcija osim ostanka u vezi. Na taj način muškarac pokušava da je učini zavisnom od njega i zarobi je u odnosu.

Takva rečenica, izgovorena u svađi ili bilo kom drugom kontekstu, jasan je znak toksičnog ponašanja. U takvim situacijama je često najbolje prekinuti vezu kako bi se izbeglo dalje emocionalno zlostavljanje.

"Ne mogu da verujem da mi ne veruješ"

Iako je poverenje temelj svake veze, ovu frazu često koriste muškarci koji su ga sami izigrali. Cilj je prebaciti krivicu na partnerku i prikazati je kao agresora jer je izrazila sumnju u njegovo ponašanje. Na taj način onaj ko je počinio prestup preuzima ulogu žrtve.

Psihološkinja dr Dženis Vilhauer objašnjava da se izdaja doživljava kao duboka moralna povreda koja uzrokuje snažnu emocionalnu bol. Oporavak od takvog iskustva je težak i dugotrajan, a poverenje se ne može lako vratiti.

"To se nikada nije dogodilo"

Direktno poricanje događaja klasičan je oblik manipulacije. Muškarac će s potpunim uverenjem tvrditi da se nešto nije dogodilo, čime kod partnerke izaziva sumnju u sopstveno pamćenje i percepciju stvarnosti. Takvo ponašanje, poznato kao "gaslighting", oblik je psihičkog zlostavljanja.

Profesorka psihologije dr Amanda L. Čejs navodi da osobe izložene takvoj manipulaciji počinju da sumnjaju u sopstvena sećanja, misli i prosuđivanje, što može da dovede do značajne psihološke i emocionalne traume.

"Preosetljiva si"

Ova fraza služi za poricanje tuđih osećanja i izbegavanje odgovornosti, a kod partnerke izaziva stid jer uopšte iskazuje emocije. Reč je o manipulaciji kojom se krivica prebacuje na žrtvu. Takvo ponašanje može da bude i oblik prisilne kontrole, koja, prema studiji iz 2022. godine, uključuje zastrašivanje, pretnje i ponižavanje.

Umesto da dozvolite da vas partner uvuče u svađu, preporučuje se da mirno kažete: "Smatram da se moja osećanja trenutno ne uvažavaju." Takav pristup smanjuje obrambeni stav sagovornika. Ako partner istraje u svom ponašanju uprkos takvom pristupu, verovatno nije spreman na promenu.

Supruga se iznervirala jer je muž pohvalio njene prijateljice

"Svi se slažu sa mnom"

Uvođenje mišljenja trećih osoba u svađu s partnerom retko je konstruktivno. Muškarac sklon kontroli to čini kako bi ojačao svoj položaj, pri čemu se obično poziva na ljude koji dele njegovo mišljenje ili se ne usude da mu se suprotstave. Cilj takve izjave je izazvati kod partnerke osećaj krivice i stida.

Iako može da se čini kao efikasna taktika, nametanje stida vodi u ogorčenost i prizir. Prema istraživačima s Instituta Gottman, upravo su prezir i ogorčenost dva glavna prediktora razvoda i raskida veza.

"Oprostimo jedno drugom i zaboravimo da se to dogodilo"

Ovu rečenicu često izgovara osoba koja problem ne smatra velikim jer nije direktno pogođena posledicama. Time se umanjuje partnerkin doživljaj i odbija preuzimanje odgovornosti za sopstvene greške. Iako je oproštaj važan za nastavak odnosa, "zaboravljanje" nije nešto što se podrazumeva, već se zaslužuje preuzimanjem odgovornosti i dokazom stvarne promene.

Ako muškarac pokazuje narcisoidne osobine, promena je malo verovatna. Prema članku u časopisu Journal of Management, narcisoidne osobe teško uče iz svojih grešaka jer su uverene da ih nisu ni napravile. U takvim slučajevima je umesto svađe bolje da postave jasne granice.

Osećaj konfuzije i krivice nakon razgovora su često prvi signal da nešto nešto nije u redu

"Da me stvarno voliš, uradila bi to"

Lične granice, bilo fizičke ili emocionalne, ključne su za zdrav odnos, a njihovo poštovanje je znak brige i ljubavi. Muškarac koji koristi ovu frazu ne mari za partnerkine granice, već je emocionalno ucenjuje kako bi dobio ono što želi. Reč je o okrutnoj manipulaciji koja partnerku navodi da se oseća krivom jer ne popušta.

Na takvu ucenu najbolje je odgovoriti čvrstim i jasnim stavom, na primer: "Nećeš me manipulacijom navoditi da se odreknem svojih granica." Može da se doda i pojašnjenje: "Volim te dovoljno da znam da bi nam oboma štetilo kad bih ti dopustila da kršiš moje granice, jer bih na kraju zbog toga morala da te napustim."

"Zar mi tako vraćaš za sve što sam uradio za tebe?"

Ova rečenica ima cilj da izazove osećaj stida i duga. Manipulator njome pokušava da stvori utisak da je partnerka nezahvalna, bez obzira na to šta je on zaista učinio. Prošla dela, čak i ako su bila dobra, ne daju nikome pravo na nepoštovanje ili manipulaciju u sadašnjosti. Poštovanje ne može da se kupi uslugama, već mora da se zasluži ponašanjem u odnosu.

"Prestani da se vraćaš na prošlost"

Iako stalno vraćanje na stare probleme može da bude opterećujuće za vezu, muškarci skloni kontroli se ovom frazom često koriste kako bi izbegli odgovornost za nerešena pitanja. Time partnerki uskraćuju pravo na razrešenje problema koji je muče.

Ponekad je cilj takvog ponašanja i izolacija partnerke, odnosno sprečavanje da ona izgradi sistem podrške koji bi joj omogućio da napusti vezu. Prepoznavanje ovakvih izjava kao ranih znakova upozorenja ključno je za sprečavanje ozbiljnijih problema u budućnosti.

"Srećna si što me imaš"

Dok je izjava "Srećan sam što te imam" izraz zahvalnosti i ljubavi, obrnuta verzija, osim ako nije izrečena u šali, predstavlja aroganciju i pokušaj manipulacije. Poput fraze "niko drugi te ne bi trpeo", i ova služi ponižavanju i smanjivanju samopoštovanja partnerke kako bi se osećala zavisnom i zarobljenom u vezi.

Na takve komentare važno je reagovati. Stručnjaci savetuju korišćenje "ja-poruka", na primer: "Smatram da takav komentar nije u redu i molim te da to više ne govoriš." Takav pristup omogućuje rešavanje problema bez automatskog izazivanja obrambenog stava. Ako se ponašanje ne promeni, prekid veze je često jedino zdravo rešenje.

(Kurir.rs/ Index.hr)

