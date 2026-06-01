Na obali Crvenog mora Hurgada pokazuje ono lice Egipta zbog kojeg se odmor ovde retko svodi samo na hotel i plažu. Široka obala, marina, gradski ritam i mogućnost da se dan ispuni različitim sadržajima daju ovoj destinaciji dinamiku koja je čini privlačnom tokom celog boravka. Hurgada je mesto u kojem se kupanje, izleti i večernje šetnje prirodno uklapaju u isti odmor, a Memša je jedan od delova grada u kojem se taj ritam najviše oseća.

Upravo se u Memši vidi savremeno i življe lice Hurgade. Ova turistička zona poznata je po širokom šetalištu, hotelima, restoranima, kafićima i opuštenoj večernjoj atmosferi. Tokom dana predstavlja dobru bazu za boravak na plaži i odmor uz more, dok se uveče pretvara u prijatan prostor za šetnju i uživanje u živom ambijentu jednog od najposećenijih delova Hurgade. Za mnoge putnike upravo Memša predstavlja idealan spoj odmora i osećaja da su u delu grada koji ima ritam i sadržaj.

Jedna od velikih prednosti boravka u Hurgadi jeste i mogućnost da se letovanje lako upotpuni izletima. Crveno more privlači bogatim podvodnim svetom, pa su među najpopularnijim iskustvima izleti brodom, snorkeling i boravak na ostrvima i lagunama u okolini. Pored morskih izleta, putnici se često odlučuju i za pustinjske ture, vožnju kvadovima, kao i večernje obilaske grada, što odmoru daje dodatnu raznovrsnost. Hurgada tako ostavlja prostor i za miran boravak na plaži i za aktivnije dane ispunjene doživljajima.

U takvom ambijentu smešten je Continental Hurghada 5★, jedan od najpoznatijih hotela u Hurgadi, koji zahvaljujući svojoj lokaciji i sadržajima predstavlja dobar izbor za odmor za sve uzraste. Nalazi se u novoj turističkoj zoni Memša, oko 5 km od aerodroma i oko 12 km od starog dela Hurgade.

Hotel je otvoren 1994. godine, a poslednji put delimično renoviran 2017. godine. Sastoji se od petospratne glavne zgrade i raspolaže sa ukupno 252 smeštajne jedinice. Od 2017. godine posluje pod nazivom Continental Hurghada Resort, dok je ranije bio deo lanca Mövenpick. Zahvaljujući dobroj lokaciji i raznovrsnim sadržajima, predstavlja dobar izbor za goste koji žele sadržajan odmor uz more.

Posebnu vrednost boravku daje lepo uređena peščana plaža duga oko 300 m, gde gosti bez doplate mogu da koriste ležaljke i suncobrane. Peškiri za plažu dobijaju se uz karticu.

Usluga u hotelu je na bazi All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima. Gostima su na raspolaganju glavni restoran i nekoliko à la carte restorana: Al Dente (italijanska kuhinja, besplatno jednom tokom boravka uz prethodnu rezervaciju), Dabke (orijentalna kuhinja, besplatno jednom tokom boravka uz prethodnu rezervaciju), kao i La Terrace i Al Khalig. U okviru hotela dostupni su i Sundeck Bar (samo za odrasle), Captain’s Bar, Pool Bar i Beach Bar. U koncept su uključene užine, kafa, čaj, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Kada je reč o sportu i zabavi, hotel ima veliki bazen podeljen u tri segmenta, sa delom za decu i bebe, kao i jednim manjim toboganom. Tokom zimske sezone greje se jedan segment glavnog bazena, pri čemu to zavisi od vremenskih uslova i popunjenosti hotelskih kapaciteta. Gostima su dostupni teren za tenis, dva skvoš terena, mini golf, teren za košarku, teren za odbojku, teren za fudbal, animacije i Wi-Fi internet, koji je besplatan u lobiju.

Za najmlađe goste obezbeđeni su igralište, mini klub za decu uzrasta od 4 do 12 godina i mini disko, zbog čega hotel odgovara i porodičnim putovanjima.

Continental Hurghada 5★ odgovara gostima koji žele da letovanje provedu uz dugu peščanu plažu, dobru lokaciju i mogućnost da Hurgadu upoznaju i kroz more, i kroz izlete, i kroz atmosferu Memše koja odmoru daje dodatni sadržaj.

