Kada se vratite iz kupovine, najčešće namirnice skladištite na svoja mesta, a neretko to bude u frižider, posebno tokom ovog toplog perioda. Među tim namirnicama se nalazi i povrće, koje uglavnom stavljamo u frižider, ali prema stručnjacima, postoje vrste povrća koje ne bi trebalo da držimo u frižideru.

Da li znate koje su to tri vrste povrća?

Ne pripada sve povrće frižideru, zapravo, neke namirnice se bolje čuvaju na sobnoj temperaturi, a čuvanje u frižideru može da im pokvari teksturu i ukus.

1. Bosiljak

Iako većina začinskog bilja sa mekim listovima ne voli frižider, bosiljak se tu najgore ponaša. Ova aromatična biljka će brzo pocrneti u frižideru. Pošto su listovi bosiljka puni aromatičnih ulja koja su osetljiva na hladnoću, niske temperature dovode do toga da se listovi osuše, smežuraju i propadnu.

Bosiljak treba čuvati kao buket cveća Foto: Shutterstock

2. Krompir

Bez obzira da li je u pitanju mladi, običan beli ili slatki krompir, sve vrste treba čuvati van frižidera. Hlađenje dovodi do toga da se skrob u krompiru pretvara u šećere, pa umesto mekanog i ukusnog krompira možete dobiti previše sladak ili blago gorak ukus.

Krompir može postati drvenasog i neprijatnog ukusa kada se čuva u frižideru. Niske temperature remete njihovu strukturu, pa postaju gusti i zrnasti umesto lagani i mekani posle kuvanja.

Ako to nije dovoljno upozorenje, FDA takođe savetuje da se krompir ne čuva u frižideru, jer može doći do stvaranja akrilamida (potencijalno kancerogene supstance) pri prženju ili pečenju na visokim temperaturama.

Krompir čuvajte van frižidera Foto: RINA

3. Žuti, beli i crveni luk

Za razliku od mladog luka ili vlašca, koji treba čuvati u frižideru, "stari" luk sa suvom, papirastom korom, kao što su žuti, beli i crveni luk, ne treba držati na hladnom. Ovakav luk će u frižideru omekšati, brže se pokvariti i izgubiti kvalitet.

Kako pravilno čuvati ovo povrće

Bosiljak:

Čuvajte ga kao buket cveća. Odsecite stabljike, stavite ga u čašu vode na sobnoj temperaturi i držite ga dalje od direktnog sunca. Listovi ne treba da dodiruju vodu. Vodu menjajte na nekoliko dana.

Krompir:

Najbolje ga je držati na hladnom, tamnom i suvom mestu kao što su ostava, podrum ili kuhinjski ormar. Idealno je da bude u mrežastoj vreći, papirnoj kesi ili posudi koja "diše", kako bi se izbegla vlaga i buđ.

Luk:

Čuvajte ga na sličan način kao krompir, ali ne zajedno s njim. Luk ispušta etilen gas koji ubrzava klijanje krompira. Zato ih držite odvojeno, u dobro provetrenim posudama ili kesama, najbolje u ostavi ili na suvom mestu.

