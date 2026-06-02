Slušaj vest

Dobra stvar kod ovog recepta jeste to što ne zahteva posebne kulinarske veštine niti sate provedene u kuhinji. Dovoljno je nekoliko osnovnih sastojaka, malo strpljenja dok meso upije začine i ručak koji će zadovoljiti i one najizbirljivije može da bude spreman za kratko vreme. Ako ste u potrazi za idejom za ukusan porodični obrok koji spaja sočnu piletinu, hrskavi pomfrit i osvežavajući prilog, ovaj recept za giros piletinu mogao bi da postane jedan od onih kojima ćete se često vraćati.

Tajna je u dobro začinjenoj piletini

Kod pripreme giros piletinenajvažnije je da meso dobije dovoljno vremena da upije aromu začina. Upravo zato se preporučuje da pileći file odstoji u marinadi najmanje sat vremena, a još bolje nekoliko sati. Kombinacija ulja, giros začina i malo soli daje piletini prepoznatljiv ukus koji podseća na omiljeni specijalitet iz grčkih restorana. Tokom pečenja meso ostaje sočno, dok spolja dobija lepu zlatnu boju.

Sastojci: 600 grama pilećeg filea

1 kašičica giros začina

so po ukusu

3 do 4 kašike ulja Za prilog: 500 grama pomfrita

ulje za prženje

tzatziki salata po ukusu

Piletina Foto: Weyo / Alamy / Profimedia

Priprema:

Pileći file isecite na šnicle i stavite u dublju posudu. Prelijte uljem, dodajte giros začin i malo soli, pa sve dobro promešajte kako bi se začini ravnomerno rasporedili po mesu. Posudu pokrijte i ostavite u frižideru najmanje jedan sat. Ukoliko imate vremena, možete ostaviti i duže kako bi piletina dobila još intenzivniji ukus.

Gril tiganj lagano premažite uljem i zagrejte na umerenoj temperaturi. Šnicle pecite sa obe strane dok ne porumene i ostanu sočne iznutra. Za to vreme pripremite pomfrit na uobičajen način. Možete koristiti zamrznuti pomfrit ili iseći svež krompir i ispržiti ga do zlatne boje.

Tzatziki kao savršen završni detalj

Uz giros piletinu posebno se dobro slaže tzatziki salata. Njena svežina i lagana kiselkastost lepo balansiraju začinjeno meso i hrskavi krompir.

Tzatziki salata Foto: Shutterstock

Upravo ta kombinacija toplog i hladnog, sočnog i hrskavog, čini ovaj obrok omiljenim izborom za porodični ručak ili opušteno druženje sa prijateljima.

Ručak koji uvek prolazi

Nekada su najbolji recepti upravo oni najjednostavniji. Bez komplikovanih koraka i skupih sastojaka, giros piletina uspeva da donese bogat ukus i osećaj da ste sebi priuštili nešto posebno. Kada se na tanjiru spoje mirisna piletina, hrskavi pomfrit i osvežavajući prilog, dobijate obrok kojem je teško odoleti i koji će se sasvim sigurno još mnogo puta naći na vašem jelovniku.

Pogledajte video: Najbolji način za pripremu piletine