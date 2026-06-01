Ovoga puta pažnju je privukla fotografijom domaćeg kuglofa sa višnjama, poslasticom koja izgleda toliko primamljivo da je mnogima odmah probudila želju da je naprave.

Recept Olivere Balašević za kuglof sa višnjama savršen je izbor za vikend okupljanja, porodična druženja ili trenutke kada želite da ukućane obradujete jednostavnim, a preukusnim kolačem. Spoj mekanog testa, sočnih višanja i lagane slatkoće čini ovu poslasticu idealnom uz popodnevnu kafu ili čaj.

Sastojci:

– 500 grama višanja

– 4 jaja

– 160 grama brašna

– kašika griza

– 100 ml jogurta

– korica limuna

– 120 grama šećera

– 30 ml ulja

– 1 prašak za pecivo

– prstohvat soli

– malo putera za kalup

Kuglof Foto: Shutterstock

Priprema:

Najpre odvojiti belanca od žumanaca, pa belanca umutiti u čvrst sneg uz prstohvat soli. U drugoj posudi sjediniti žumanca sa šećerom, zatim dodati ulje, jogurt i rendanu koricu limuna, koja kolaču daje posebnu svežinu i miris. Potom postepeno dodavati brašno pomešano sa praškom za pecivo, pa lagano umešati umućena belanca kako bi smesa ostala vazdušasta i mekana. Sve sjediniti varjačom laganim pokretima. Višnje prethodno pomešati sa kašikom griza kako tokom pečenja ne bi pale na dno kolača i pustile previše soka. Kalup za kuglof premazati puterom, pa na dno rasporediti nekoliko višanja. Preko sipati deo pripremljene smese, zatim ponovo dodati višnje i nastaviti postupak dok se ne utroše svi sastojci. Kuglof peći u unapred zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju i postane mekan i mirisan. Nakon pečenja ostaviti kolač da se kratko prohladi, pa ga pažljivo izvaditi iz kalupa i služiti uz kafu, čaj ili domaći sok.

Recept Olivere Balašević idealan je za sve ljubitelje domaćih poslastica upravo zbog jednostavne pripreme i ukusa koji podseća na kolače kakve su pravile naše bake. Mekan, sočan i pun voćnog ukusa, ovaj kuglof sa višnjama idealna je vikend poslastica za celu porodicu.

