Slušaj vest

Stručnjaci upozoravaju da postoje jasni znaci po kojima možete prepoznati da li su trešnje pune larvi, ali i jednostavan trik pomoću kojeg ih se možete rešiti za samo nekoliko minuta.

Sitne rupice i promene boje prvi su znak upozorenja

Iza njihove intenzivne crvene boje kriju se biljna jedinjenja koja su predmet brojnih istraživanja Foto: Shutterstock

Trešnje u kojima ima crva često odaju sitne promene na površini ploda koje pažljivo oko lako može da primeti.

Prvi korak je pregled kore trešnje. Plodovi koji sadrže larve često imaju male rupice, sitne tačkice ili blaga udubljenja. To su tragovi mesta na kojima su insekti položili jaja. Ponekad se u blizini peteljke mogu primetiti i male pukotine.

Važan pokazatelj su i boja i opšti izgled ploda. Sveže i zdrave trešnje uglavnom imaju ujednačenu boju, sjajnu površinu i čvrstu strukturu. Kod trešanja koje sadrže larve površina može izgledati manje sjajno, dok boja može biti neujednačena, zbog čega plod deluje manje sveže.

Trešnje Foto: Kurir Televizija

Mekane i "sunđeraste" trešnje često kriju larve

Stručnjaci savetuju da obratite pažnju i na čvrstoću ploda.

Ako je neka trešnja znatno mekša od ostalih ili pod prstima deluje sunđerasto, moguće je da je njena unutrašnjost već oštećena.

Najsigurniji način provere ipak je da plod presečete ili zagrizete. Ukoliko primetite oštećenja ili malu belu larvu, nema sumnje da je trešnja crvljiva.

Jednostavan trik sa slanom vodom

Postoji jednostavan način da proverite da li u trešnjama ima larvi i da ih uklonite.

Trešnje stavite u posudu sa vodom u koju ste dodali malo soli i ostavite ih da odstoje 10 do 15 minuta. Ako se u plodovima nalaze larve, ubrzo će isplivati na površinu vode.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Trešnje postaju luksuz na pijacama