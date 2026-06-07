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Osim što su iritantne, muve mogu predstavljati i zdravstveni rizik. Obične kućne muve mogu prenositi više od 200 različitih patogena, uključujući bakterije poput E. coli i salmonele. Ako slete na hranu koja stoji na kuhinjskim površinama, mogu preneti bakterije i tako potencijalno izazvati trovanje hranom.

Zbog toga njihovo uklanjanje postaje prioritet, ali to nije uvek jednostavno. Iako komercijalni sprejevi protiv muva mogu biti efikasni, često nisu praktični jer nakon upotrebe ostaje i potreba za čišćenjem uginulih insekata.

Postoji jeftino i efikasno rešenje

Ipak, prema savetima jedne stručnjakinje za kućne trikove na društvenim mrežama, postoji jednostavno rešenje koje može sprečiti da muve uopšte ulaze u kuhinju – i sve to za manje od jednog evra. Dilek Rebke podelila je na Instagramu svoj letnji trik kojim, kako tvrdi, uspešno drži muve podalje od doma i sprečava njihov ulazak tokom toplijih meseci.

Limun Foto: Shutterstock

Za ovu metodu potrebna su samo dva sastojka:

- limun

- sušeni karanfilić.

Dilek objašnjava da je prvo potrebno dobro "razraditi" limun, odnosno lagano ga stisnuti kako bi pustio sok, a zatim u njega zabosti između 10 i 20 karanfilića. Tako pripremljen limun postavlja se na mesta gde muve najčešće ulaze u dom, poput prozorskih dasaka ili terasa.

"Deluje. Nisam verovala da hoće, ali stvarno radi. Svako leto to koristim jer čim otvorite vrata, muve ulaze bez poziva", objasnila je.

Dodala je i da se nakon nekoliko dana limun počne sušiti i gubi intenzitet mirisa, ali se aroma može ponovo pojačati blagim zagrevanjem, na primer šibicom ili upaljačem.

Postoji još mnogo prirodnih načina



Uz ovaj trik, postoje i drugi prirodni načini za odbijanje muva. Biljke poput bosiljka i nane poznate su po tome da odbijaju insekte, pa ih mnogi drže na prozorskim daskama. Lavanda i neven takođe mogu pomoći u dvorištu ili blizu ulaza u dom, dok se cimet pokazao kao još jedan miris koji muve izbegavaju.

Cimet Foto: Profimedia

Stručnjaci pritom ističu i važnost čistoće doma – hranu ne treba ostavljati nepokrivenu, a otpad od hrane treba odlagati u dobro zatvorene posude kako bi se sprečilo privlačenje insekata.

(Kurir.rs/Blic)

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