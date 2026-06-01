Slušaj vest

Kupovina paradajza na pijaci često deluje jednostavno, sve dok se ne nađete pred gajbicama u kojima svaki plod izgleda crveno, krupno i na prvi pogled savršeno. Tada se obično pojavi pitanje koje muči mnoge kupce: da li je paradajz zaista domaći i prirodno sazreo ili je uzgojen uz intenzivnije tretmane?

Iako se samo na osnovu izgleda ne može sa sigurnošću utvrditi kako je paradajz uzgajan, postoje sitni znakovi koji mogu pomoći da lakše procenite kvalitet ploda.

Svež paradajz na pijaci u gajbici Foto: Noel Mallia / Alamy / Profimedia

Previše savršen izgled nije uvek najbolji znak

Paradajz koji je u gajbici gotovo identične veličine, potpuno pravilnog oblika i jarko crvene boje može da izgleda privlačno, ali upravo ta uniformnost ponekad budi sumnju kod kupaca.

U prirodi plodovi retko izgledaju potpuno isto. Dobar paradajz često ima sitne razlike u nijansi, obliku i veličini. Može biti blago neravan, sa ponekom brazdom ili manjom nepravilnošću na kori, što ne znači da je loš - naprotiv, takvi plodovi često deluju prirodnije od onih koji izgledaju kao da su izašli iz kalupa.

Obratite pažnju na miris i teksturu

Svež paradajz na pijaci u gajbici Foto: Konstantin Kolosov / Alamy / Profimedia

Jedan od najjednostavnijih znakova dobrog paradajza jeste miris. Paradajz koji je sazrevao prirodnije često ima prepoznatljiv, svež i blago zemljast miris, naročito oko peteljke.

Na dodir ne bi trebalo da bude ni pretvrd ni previše mekan. Ako je potpuno tvrd, postoji mogućnost da nije dovoljno sazreo. Ako je previše mekan, nagnječen ili ima vlažne fleke, verovatno je već počeo da propada.

Šta pokazuje unutrašnjost paradajza

Kada paradajz presečete, kvalitetan plod uglavnom ima sočnu, ravnomernu unutrašnjost, prijatan miris i lepo raspoređeno meso i semenke.

Foto: Зарина Лукаш / Alamy / Profimedia

Ako se u sredini vide tvrđi delovi, izrazito blede ili žućkaste zone, kao i neujednačeno sazrevanje, to može ukazivati na to da plod nije sazreo ravnomerno. Ipak, važno je znati da takvi znaci ne dokazuju automatski prisustvo „hemije“, već mogu biti posledica sorte, uslova uzgoja, transporta ili načina čuvanja.

Birajte prodavce kojima verujete

Svež paradajz na pijaci u gajbici Foto: Jeffrey Isaac Greenberg 18+ / Alamy / Profimedia

Kada kupujete na pijaci, često je najbolji savet da pratite od koga kupujete. Prodavac koji zna da objasni odakle je roba, kada je ubrana i kako je čuvana, uliva više poverenja od onog koji za svaki proizvod samo ponavlja da je „domaće“.

Ako imate mogućnost, birajte sezonski paradajz, lokalne proizvođače i plodove koji ne izgledaju previše „ispeglano“. Nekada upravo paradajz sa sitnim nesavršenostima ima najbolji ukus.

Oprez sa već zapakovanim plodovima

Paradajz koji se prodaje u zatvorenim pakovanjima često dolazi iz veće, intenzivne proizvodnje. To ne znači da je automatski loš, ali kupac tada ima manje mogućnosti da proveri miris, čvrstinu i pojedinačni izgled svakog ploda.

Video: Kako da posadite čeri paradajz u saksiji