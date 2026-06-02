Slušaj vest

Najezda biljne vaši u dvorištu ili plasteniku ne mora odmah značiti kupovinu jakih hemijskih preparata. Efikasno i potpuno ekološko sredstvo krije se u svakoj kuhinji, a reč je o sodi bikarboni. Ovaj dobro poznati prah od davnina se primenjuje među baštovanima kao provereno rešenje za suzbijanje nametnika koji uništavaju lišće i koče pravilan razvoj zasada.

Mehanizam delovanja na štetočine

Uticaj sode bikarbone na parazite zasniva se na njenoj alkalnoj prirodi. Zahvaljujući visokoj pH vrednosti, ova supstanca narušava zaštitni spoljašnji omotač insekata, što uzrokuje njihovu dehidrataciju i uginuće. Istovremeno, menjanjem kiselosti na samoj površini stabljika i listova stvara se sredina koja je izuzetno nepovoljna za dalje širenje i naseljavanje štetočina.

Rastvor sa sodom bikarbonom pomaže kod biljnih vaši Foto: Zoonar/Dmitrii Marchenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Recept za ekološki sprej

Da biste napravili domaći preparat za prskanje, biće vam potrebni sledeći sastojci:

Jedna velika kašika sode bikarbone

Jedan litar mlake vode

Jedna kašika tečnog sapuna sa blagim sastavom

Sve komponente sipajte u posudu i mešajte dok se prah sasvim ne stopi sa tečnošću, a dobijenu mešavinu potom prelijte u ambalažu sa prskalicom.

Pravilno tretiranje zasada

Rastvor sa sodom bikarbonom pomaže kod biljnih vaši Foto: Cseh Ioan / Panthermedia / Profimedia

Tečnost se nanosi prskanjem direktno na ugrožene delove, sa posebnim fokusom na naličje listova, s obzirom na to da se kolonije vaši uglavnom tamo gnezde. Najpogodniji period za ovaj rad je rano jutro ili sumrak, jer delovanje sunčevih zraka na vlažne listove može izazvati opekotine na biljkama. Tretman treba sprovoditi na svakih 48 do 72 sata sve dok insekti potpuno ne nestanu, dok se u svrhu preventive preporučuje prskanje jednom u sedam dana.

Dodatne prednosti i zaštita od bolesti

Pored uspešnog uništavanja vaši, ovaj kućni rastvor služi i kao odlična preventiva protiv razvoja raznih gljivičnih infekcija i plesni. Njegova velika prednost leži u tome što je potpuno bezopasan za zdravlje ukućana i kućnih ljubimaca, a pri tome ne ugrožava korisne oprašivače poput pčela niti prirodne predatore vaši kao što su bubamare.

Rastvor sa sodom bikarbonom pomaže kod biljnih vaši Foto: Profimedia

Razlozi za izbor prirodne metode

Ovaj metod zaštite je izuzetno popularan jer je ekonomski isplativ, lako dostupan i ne zagađuje zemljište ni podzemne vode štetnim toksinima. Upravo zbog minimalnog uticaja na ekosistem, ovakav vid nege predstavlja osnovu modernog, održivog i organskog baštovanstva.

Pogledajte video: Metod samozalivanja biljaka