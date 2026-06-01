Brazilka Livija Domingos Bjeloglav preselila se u Srbiju zbog ljubavi prema Srbinu Milanu, s kojim danas ima petoro dece, a na društvenim mrežama često govori o razlikama između svoje domovine i zemlje u koju se doselila. U nedavnom videu na svom TikTok profilu "brazilkainserbia" osvrnula se na fenomen promaje, koji je, kako kaže, i danas iznenađuje, a njena je objava privukla veliku pažnju.

"Najveći šok za Brazilce u Srbiji je promaja. U Brazilu imamo vetar koji se zove "briza". Jako volimo brizu. Kad duva, mi otvorimo vrata i uživamo. Volimo ga i na plaži, i kod kuće, i negde u gradu. A u Srbiji, kad vetar duva između dva prozora - to je promaja! Odmah se zatvaraju vrata i prozori i sve mora biti zatvoreno. Promaja ne sme ući u kuću", rekla je Livija u videu.

"Promaja jeste opasna"

Njena je objava izazvala brojne reakcije, budući da je tema promaje godinama predmet rasprava na ovim prostorima. Ipak, deo komentatora ukazao je na to da Livija nije u potpunosti shvatila šta se podrazumeva pod pojmom promaje.

"Vetar je jedno, a promaja nešto sasvim drugo, to nema veze sa vetrom", "Promaja jeste opasna", "Promaja nije isto što i običan vetar napolju, to je vazduh koji struji kroz zatvoren ili poluzatvoren prostor, najčešće između dva otvorena mesta poput vrata ili prozora. Briza je vetar, povetarac. To nije isto", neki su od komentara koje su joj ostavili korisnici.

Veridba nakon tri meseca veze

Livija je u Srbiju došla iz Brazila nakon što je upoznala Milana, za kojeg se kasnije udala i sa njim zasnovala porodicu. Danas zajedno imaju petoro dece, a nedavno je za TV Prvu ispričala kako je sve počelo i koliko se brzo odvijalo. Kako je navela, verili su se nakon samo tri meseca veze, a ubrzo je usledilo i venčanje, pa se sve od početka veze do braka odigralo u periodu od otprilike osam meseci.

"Jako brzo smo se verili, nakon tri meseca, a onda i venčali. No ja sam nastavila da radim u Nemačkoj, a Milan u Srbiji. Nakon toga smo odlučili da živimo zajedno i osnujemo porodicu. Odluka je bila teška s obzirom na to da sam imala stabilan život i posao u Nemačkoj, ali želela sam da budem sa Milanom i imam porodicu, tako da je to bila teška odluka“, ispričala je.

Dodala je i kako smatra da su vrednosti koje Srbi gaje prema porodici i porodičnim vezama gotovo identične onima u Brazilu, zbog čega joj nije bilo teško da se prilagodi i izgradi život u Srbiji.

