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Tokom juna meseca potrebno je češće zalivanje orhideja, primena uravnoteženog đubriva i obezbeđivanje dobre cirkulacije vazduha kako bi se sprečile bolesti. Takođe možete orezati cvetnu stabljiku orhideje kako biste podstakli stvaranje novih cvetova.

Orhideje se često smatraju zahtevnim biljkama za uzgoj, ali mogu uspevati uz samo nekoliko pažljivo ispunjenih uslova. Ključni su stalna umerena vlažnost, visoka vlažnost vazduha i mnogo svetlosti, ali bez direktnog sunca. Naravno, tokom leta redovno zalivanje i prihranjivanje imaju posebno važnu ulogu.

Razumevanje pravilne nege orhideja podrazumeva prilagođavanje nege promenama godišnjih doba, a sada je pravo vreme da obavite nekoliko osnovnih zadataka kako biste obezbedili snažan rast i još obilnije cvetanje u narednim nedeljama. (Ako tek planirate da nabavite orhideju, klasične ljubičaste sorte veoma su popularan izbor.)

1. Zalivajte češće

Savladavanje pravilnog zalivanja orhideja nije jednostavno, ali jedno je sigurno: u junu ćete morati da ih zalivate češće.

Kako temperature rastu, supstrat će se sušiti mnogo brže nego što biste očekivali, pa je važno da posebno obratite pažnju na nivo vlage. Ipak, ne treba preterivati, jer prekomerno zalivanje može dovesti do truljenja korena orhideje.

- Orhidejama je tokom leta potrebno znatno više vode nego u prethodnim godišnjim dobima. Naravno, zalivanje orhideja je samo po sebi zahtevno, pa može biti teško proceniti koliko joj je dodatne vode potrebno u ovom periodu - potvrđuje Teniel Džordison, urednica baštenskih sadržaja.

Orhideja u saksiji na prozoru tokom proleća sa zdravim zelenim listovima i pupoljcima Foto: Mariana Rusanovschi / Alamy / Profimedia

Iako za mnoge sobne biljke možete koristiti merač vlažnosti zemljišta kako biste pratili stanje supstrata, kod orhideja je situacija nešto drugačija - mnogo je korisnije pregledati korenje.

Zdravi koreni orhideje mogu vam pokazati da li je biljci potrebna voda:

- Zeleni koreni znače da biljka ima dovoljno vlage.

- Srebrnasti ili sivkasti koreni ukazuju na to da je vreme za zalivanje.

- Braon i mekani koreni mogu biti znak truljenja usled prekomernog zalivanja.

Zato je tokom juna najbolje redovno proveravati korenje i prilagođavati zalivanje prema njegovom izgledu, umesto da se striktno držite unapred određenog rasporeda.

- Moj najvažniji savet je da posmatrate korenje orhideje kada procenjujete da li je potrebno zalivanje. Ako korenje izgleda srebrnasto, biljci je potrebno dodatno zalivanje. Ako je korenje zeleno, orhideja je dobro hidrirana i za sada joj nije potrebna dodatna voda - objašnjava Džordison.

2. Redovno prihranjujte

Prihranjivanje orhideja važan je deo nege kako pre početka, tako i tokom perioda aktivnog rasta i cvetanja, što znači da je posebno važno tokom juna.

Orhideja Foto: Profimedia

Bez obzira na to da li sami pripremate đubrivo za orhideje ili koristite gotov preparat, najbolje je da orhideje prihranjujete na svake 2 do 4 nedelje tokom proleća i leta.Možete koristiti i univerzalno đubrivo za sobne biljke.

Redovno prihranjivanje obezbeđuje biljci hranljive materije potrebne za snažan rast, razvoj korena i stvaranje novih cvetova. Tokom perioda intenzivnog cvetanja i rasta, potrebe orhideje za hranljivim materijama su veće, pa je dosledna prihrana posebno korisna.

3. Pažljivo orezujte kako biste podstakli novo cvetanje

Pažljivo orezivanje cvetne stabljike može pomoći orhideji da proizvede nove cvetove i produži period cvetanja. Međutim, način orezivanja zavisi od vrste orhideje i stanja cvetne stabljike nakon cvetanja.

Znati kako pravilno orezivati orhideje nije jednostavno, jer različite vrste zahtevaju različite metode orezivanja, a neke vrste uopšte ne treba orezivati.

Međutim, u junu se Phalaenopsis orhideje (poznate i kao "orhideje leptiri") mogu pažljivo orezati kako bi se podstaklo novo cvetanje.

- Do juna vaše orhideje leptiri mogu početi da izgledaju pomalo iscrpljeno nakon nekoliko nedelja cvetanja. Uobičajeno je da cvetovi počnu da opadaju početkom leta i da cvetne stabljike požute, ali postoji jedan trik koji može podstaći novi talas cvetanja - kaže Džordison.

Koristeći oštre makaze, potrebno je napraviti nekoliko pažljivih rezova na cvetnoj stabljici.

Pogledajte duž stabljike dok ne pronađete deo koji je i dalje čvrst i zelen, zatim odsecite oko 1,5 centimetar iznad uspavanog pupoljka (malih trouglastih ispupčenja na stabljici). To će podstaći novi rast i razvoj novih cvetnih pupoljaka.

Orhideja Foto: Shutterstock

4. Poboljšajte cirkulaciju vazduha

Kao i mnoge tropske biljke, orhideje vole vlažan vazduh, ali im je istovremeno potrebna i dobra cirkulacija vazduha.

Važno je održavati odgovarajući nivo vlažnosti kako bi orhideja bila zdrava. To možete postići orošavanjem biljke ili korišćenjem posude sa kamenčićima i vodom koja povećava vlažnost vazduha oko biljke. Međutim, jednako je važno obezbediti dovoljno strujanja vazduha kako bi se regulisala temperatura listova i sprečila pojava gljivičnih bolesti.

Zbog toga je najbolje držati orhideje blizu prozora gde postoji stalna, blaga cirkulacija vazduha. Prozorske daske u kupatilu često su idealno mesto jer je vazduh tamo prirodno vlažniji.

5. Proverite da li ima oštećenja od vrućine

Kako temperature tokom juna rastu, orhideje mogu pokazati znake stresa izazvanog prekomernom toplotom ili prejakim direktnim suncem. Redovno pregledajte listove i cvetove kako biste na vreme uočili eventualna oštećenja.

Iako orhideje vole topla mesta, svetlost koja je jaka, ali indirektna, ključna je da ne bi došlo do oštećenja od toplote i "spržene" (izgorele) listove.

- Ako ste tokom ovog meseca ostavili svoju orhideju na posebno sunčanoj prozorskoj dasci tokom toplotnih talasa, može izgledati pomalo isušeno i oštećeno od stresa zbog toplote. Prva stvar koju treba da uradite jeste da je dobro orezujete i uklonite oštećene stabljike i listove - upozorava Džordison.

Kada orhideja ponovo izgleda uredno i zdravo, trebalo bi da preispitate njeno mesto u prostoru i obezbedite joj dodatnu vodu kao podršku oporavku.

- Premestite je na hladnije mesto, dobro zalijte i trebalo bi da se oporavi vrlo brzo - savetuje Tenijel.

VIDEO: Orhideje