Mnogi pri čišćenju kupatila često zaborave upravo vodokotlić. Tamo se vremenom skupljaju kamenac, rđa i razne naslage koje mogu izazvati neprijatne mirise i slabiji rad mehanizma.

Dobra vest je da za čišćenje ne morate da koristite jaka hemijska sredstva. Obično alkoholno sirće može vrlo efikasno pomoći u uklanjanju prljavštine i kamenca.

Jednostavan postupak

- Najpre zatvorite dovod vode i ispraznite vodokotlić ispuštanjem vode.
- Nakon toga sipajte alkoholno sirće direktno unutra. Ako ima mnogo naslaga, možete dodati veću količinu kako bi problematična mesta bila potpuno prekrivena.
- Najbolje je ostaviti sirće da deluje nekoliko sati ili preko noći. Za to vreme ono počinje da rastvara kamenac i nakupljene mineralne naslage.
- Kada odstoji, unutrašnjost lagano izribajte četkom ili sunđerom, posebno oko ivica i delova na kojima se vidi kamenac.
- Na kraju ponovo pustite vodu i nekoliko puta isperite vodokotlić.

Sirće uklanja i neprijatne mirise

Mnogi koriste ovu metodu jer je jednostavna, jeftina i ne uključuje agresivne hemikalije. Osim čišćenja, sirće može pomoći i u uklanjanju neprijatnih mirisa i održavanju vodokotlića urednim duže vreme.

Stručnjaci preporučuju da se ovakvo čišćenje radi barem jednom mesečno kako bi se sprečilo nakupljanje tvrdokornih naslaga i produžio vek trajanja mehanizma u vodokotliću.

(Kurir.rs/Jutarnji list)

