Slušaj vest

Produžni kablovi su jedan od onih kućnih problema koji deluju sitno, ali u praksi umeju da naprave pravi haos. U dnevnoj sobi, iza televizora ili radnog stola, kablovi se gomilaju, uvijaju i štrče, pa ceo prostor izgleda neuredno.

Kablovi nisu samo estetski problem – oni skupljaju prašinu, otežavaju čišćenje i često predstavljaju opasnost za decu ili kućne ljubimce. Koliko puta ste se sapleli o kabl ili morali da pomerate nameštaj da biste došli do utičnice? Upravo tu nastaje potreba za kreativnim rešenjem, a najjeftinije je "uradi sam".

TikTokje poslednjih godina postao mesto gde možete naći brojne male trikove za uređenje doma, a jedna tiktokerka je privukla pažnju upravo time što je osmislila policu koja sakriva produžne kablove.

Tiktokerka je pokazala kako je od tri daske napravila elegantnu policu koja se lepo uklapa u enterijer. Na gornjoj dasci je izrezala deo za onaj deo produžnog kabla u koji se ubacuju utikači.

Kabl ostaje na donjoj strani. Spolja polica izgleda kao dekorativni element – može da stoji uz zid, da se koristi i za odlaganje stvari ili ukrase.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

Ne propustiteŽenaKoje uređaje nikada ne treba ostavljati stalno uključene u struju: Postoji rizik od požara, naročito vodite računa kad krenete na put!
Produžni kabl
ŽenaOve uređaje nikako ne uključujte u produžni kabl: Manjak utičnica može skupo da vas košta
produzni-kabl.jpg
ŽenaGrejalica nije jedini problem: Ove uređaje zimi nikada ne smete uključiti u produžni kabl
Produžni kabl
ŽenaOva tri kuhinjska aparata nikada ne smete da uključujete u produžni kabl: Tako najčešće nastaju požari!
produžni kabl,grejalica

 VIDEO: Opsanost korišćenja produžnog kabla

13:33
Ako koristite produžni kabl na ovaj način, hitno prestanite - To je načešći uzrok paljevina u kući! Evo kako prepoznati kvalitetan, nikako onaj sa prekidačem Izvor: Kurir televizija