Da li treba izvaditi utikače iz utičnice tokom grljavine

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Produžni kablovi su jedan od onih kućnih problema koji deluju sitno, ali u praksi umeju da naprave pravi haos. U dnevnoj sobi, iza televizora ili radnog stola, kablovi se gomilaju, uvijaju i štrče, pa ceo prostor izgleda neuredno.

Kablovi nisu samo estetski problem – oni skupljaju prašinu, otežavaju čišćenje i često predstavljaju opasnost za decu ili kućne ljubimce. Koliko puta ste se sapleli o kabl ili morali da pomerate nameštaj da biste došli do utičnice? Upravo tu nastaje potreba za kreativnim rešenjem, a najjeftinije je "uradi sam".

TikTokje poslednjih godina postao mesto gde možete naći brojne male trikove za uređenje doma, a jedna tiktokerka je privukla pažnju upravo time što je osmislila policu koja sakriva produžne kablove.

Tiktokerka je pokazala kako je od tri daske napravila elegantnu policu koja se lepo uklapa u enterijer. Na gornjoj dasci je izrezala deo za onaj deo produžnog kabla u koji se ubacuju utikači.

Kabl ostaje na donjoj strani. Spolja polica izgleda kao dekorativni element – može da stoji uz zid, da se koristi i za odlaganje stvari ili ukrase.

VIDEO: Opsanost korišćenja produžnog kabla