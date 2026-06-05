Belmuž je jelo snažnog karaktera i skromnih sastojaka. Pravi se od mladog (najčešće kravljeg ili ovčijeg) sira koji se, na blagoj vatri, pretapa dok ne postane svilenkast, a zatim se postepeno umešava kukuruzno brašno. Tajna je u strpljenju i ritmičnom mešanju, jer se tako postiže elastična, glatka tekstura. Tradicionalno se poslužuje odmah, dok je toplo, uz kiselo mleko ili jogurt.