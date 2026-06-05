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Belmuž je jelo snažnog karaktera i skromnih sastojaka. Pravi se od mladog (najčešće kravljeg ili ovčijeg) sira koji se, na blagoj vatri, pretapa dok ne postane svilenkast, a zatim se postepeno umešava kukuruzno brašno. Tajna je u strpljenju i ritmičnom mešanju, jer se tako postiže elastična, glatka tekstura. Tradicionalno se poslužuje odmah, dok je toplo, uz kiselo mleko ili jogurt.

Osnovni odnos:

  • 1 kg mladog sira
  • 400–500 g kukuruznog brašna
  • so po ukusu.
Muškarac drži keramičku posudu punu belmuža
Belmuž je tradicionalno srpsko jelo Foto: Printscreen/Youtube/MilosTheKuvar

Priprema:

Sir zagrevajte na tihoj vatri u široj šerpi mešajući dok ne omekša i pusti masnoću. Dodajte kukuruzno brašno u kiši i neprekidno mešajte drvenom kašikom. Mešajte dok masa ne postane glatka i zrnca brašna nestanu pod kašikom (10–15 min). Posolite po ukusu i poslužite vruće uz kiselo mleko ili jogurt.

Savet: Ako je sir manje mastan, ubacite kašiku kajmaka ili kašiku putera da se dobije puniji ukus.

(Kurir.rs/LepoteSrbije)

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Pogledajte video: Kako se sprema svrljiški belmuž

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Spremanje svrljiškog belmuža Izvor: Privatna arhiva