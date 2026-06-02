Influenserka Melisa Pateras, poznata po praktičnim savetima za čišćenje i održavanje domaćinstva, otkrila je svojim pratiocima trik koji svakodnevno koristi za pranje blendera. Ova metoda efikasno uklanja čak i tvrdokorne naslage koje nastaju kada blender ne operete odmah nakon upotrebe.

Ukoliko imate mašinu za pranje sudova, blender možete jednostavno staviti na pranje. Međutim, ako želite da ga očistite odmah i ponovo koristite za nekoliko minuta, ovaj trik je jedno od najbržih i najefikasnijih rešenja jer ne zahteva ručno pranje. Ručno čišćenje blendera može biti rizično zbog oštrih noževa, dok kod pranja u mašini morate da sačekate završetak celog ciklusa.

Nakon upotrebe blendera, dovoljno je da posudu napunite do pola vrućom vodom i dodate nekoliko kapi deterdženta za sudove. Zatim vratite blender na bazu i uključite ga na oko 30 sekundi.

Nakon toga prospite prljavu vodu, dobro isperite posudu čistom vodom i ostavite je da se osuši. Blender će odmah biti čist i spreman za novu upotrebu.

Uz ovaj jednostavan trik više nećete odlagati pripremu smutija, šejkova i drugih napitaka zbog napornog i potencijalno opasnog ručnog pranja oštrica.

(Kurir.rs/Žena)

