Tatula je jedna od naopasnijih i najotrovnijih biljaka koja raste na našim prostorima, a istovremeno se koristi kroz vekove.

Može da naraste i više od metar visine. Ima velike tamnozelene listove nazubljenih ivica, dok su njeni cvetovi najčešće beli ili svetloljubičasti i podsećaju na trubu.

Za tatulu se ne zna tačno odakle potiče, neku kažu sa Bliskog Istoka, ali da joj je domovina jug Rusije. Rasprostranjena je u Evropi i Severnoj Americi. Indijanci su je koristi u magijske svrhe. Lekari Perua su pripremali lekove u analgetičke i narkotičke svrhe. U savremenom Meksiku se još uvek koristi, a u Kolumbiji ima važnu ulogu u šamanskim ritualima. U indiji je tatula posvećena bogu Šivi, dok se u Kini smatra svetom biljkom.

biljka tatula Foto: Karen Robinson / Alamy / Profimedia

Tatula se u prirodi se može naći i kao samonikla i kao gajena biljka. To je jednogodišnja zeljasta biljka, krupna, razgranata, koja raste do 2m visine i daje lepe, krupne i dekorativne bele cvetove. Plod je čaura, veličine oraha, bodljikava koja puca kada sazri. Unutar čaure se nalaze semenke crne boje.

Problem je u tome što mnogi ovu biljku godinama viđaju u svom okruženju i smatraju je običnim korovom. Često raste uz povrće, pored ograda ili na mestima koja se ređe održavaju, pa prolazi potpuno neprimećeno.

Tatula sadrži alkaloide poput atropina i skopolamina, supstance koje deluju na nervni sistem. Cela biljka je otrovna. Sadrži otrovne alkaloide atropin, hioscin-skopalmin, hiosciamin. Mnogobrojni su simptomi trovanja, između ostalih: konfuzija, uznemirenost, vrtoglavica, posrtanje, halucinacije, ubrzani srčani puls, gubitak pamćenja, mučnina, širenje zenica oka, nerazumljiv govor, povišena telesna temperatura, žeđ, nesvestica, nekontrolisano mokrenje.

Tatula Foto: HECTOR MORALES / Alamy / Profimedia

Stručnjaci upozoravaju da čak i mala količina može izazvati ozbiljne simptome trovanja, naročito kod dece i kućnih ljubimaca. Baštovani upozoravaju da košenje tatule nije dovoljno da bi se problem rešio.

Naprotiv, ukoliko se biljka pokosi kada je već razvila plodove, seme može da se rasprši po dvorištu i naredne godine dovede do još većeg broja novih biljaka. Zbog toga stručnjaci savetuju da se uklanja iz korena, dok je još mlada i pre nego što stigne da razvije seme.

(Kurir.rs/Agrosaveti.rs)