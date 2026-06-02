"4 nedelje provela sam u bolnici, smršala sam oko 16 kilograma, primila 6 infuzija krvi i saznala da imam neizlečivu bolest. I u jednom trenutku, sve što sam planirala, sve za šta sam se molila, sve kako sam mislila da će moj život izgledati… promenilo se. Planovi koje smo napravili kao mladenci. Budućnost o kojoj smo razgovarali. Deca o kojoj smo sanjali. Sve je to odjednom postalo neizvesno. Ali, đavo je lažov, on neće dobiti slavu, bez obzira na to koliko duboko seže ovaj period bola i patnje. Bog je moja stena i moje spasenje; moja pomoć dolazi od Njega. On me je sačuvao. On me je držao. Kada mi je vera bila poljuljana, On je postavio moje noge na čvrsto tlo. Sveto pismo mi je sada življe nego ikada pre. U tami, Bog mi je rekao da ponovo pročitam knjigu koju sam napisala godinama ranije, ali je nikada nisam objavila, jer sam mislila da nije dovoljno dobra. Dok sam čitala sopstvene reči, one su postale moj pojas za spasavanje. Nada koja mi je bila potrebna da nastavim borbu. Svima onima koji se suočavaju sa neopisivim, nezamislivim periodom: Niste sami. Mnogi ljudi pate u tišini, ali ja odbijam da više ćutim. Koristiću svoj glas da govorim u ime onih koji se osećaju suviše posramljeno da bi govorili, da bih objavila Božju dobrotu. Biti spremna da izgledam zapušteno, da izgledam slaba, da izgledam bolesno, da budem viđena na načine koje bi većina ljudi radije sakrila. Ovo je za one koji plaču iza zatvorenih vrata, a smeju se kada svi gledaju. U redu je biti viđen. Vaše sutra nije obećano, čak ni u jeku najvećih blagoslova", napisala je.