"Doktori su mi nakon venčanja rekli da imam još 60 dana života": Umesto medenog meseca, završila je u bolnici "Planovi koje smo napravili..."
Venčanje je mnogim ženama jedno od najlepših trenutaka u životu, a mnogi sa lakoćom kažu da im život tek tada počinje. Međutim, jedna mlada je nakon svog srećnog dana dobila udar realnosti kada joj je saopšteno da je njeno vreme odbrojano.
Kako je u svojoj ispovesti podelila, lekari su joj rekli da ima još 2 meseca života. Umesto medenog meseca, počela je njena borba u bolnici i njena najgora noćna mora.
"U trenutku kada su se moji najluđi snovi ostvarivali, probudila me je moja najveća noćna mora. Zamislite da se udate za ljubav svog života i planirate zajedničku večnost, samo da biste odmah nakon toga od lekara čuli da vam nije ostalo još mnogo vremena? Ovo je bila moja stvarnost. 60 dana života…", napisala je na Instagramu Laurina pa opisala kako je tekla njena borba:
"4 nedelje provela sam u bolnici, smršala sam oko 16 kilograma, primila 6 infuzija krvi i saznala da imam neizlečivu bolest. I u jednom trenutku, sve što sam planirala, sve za šta sam se molila, sve kako sam mislila da će moj život izgledati… promenilo se. Planovi koje smo napravili kao mladenci. Budućnost o kojoj smo razgovarali. Deca o kojoj smo sanjali. Sve je to odjednom postalo neizvesno. Ali, đavo je lažov, on neće dobiti slavu, bez obzira na to koliko duboko seže ovaj period bola i patnje. Bog je moja stena i moje spasenje; moja pomoć dolazi od Njega. On me je sačuvao. On me je držao. Kada mi je vera bila poljuljana, On je postavio moje noge na čvrsto tlo. Sveto pismo mi je sada življe nego ikada pre. U tami, Bog mi je rekao da ponovo pročitam knjigu koju sam napisala godinama ranije, ali je nikada nisam objavila, jer sam mislila da nije dovoljno dobra. Dok sam čitala sopstvene reči, one su postale moj pojas za spasavanje. Nada koja mi je bila potrebna da nastavim borbu. Svima onima koji se suočavaju sa neopisivim, nezamislivim periodom: Niste sami. Mnogi ljudi pate u tišini, ali ja odbijam da više ćutim. Koristiću svoj glas da govorim u ime onih koji se osećaju suviše posramljeno da bi govorili, da bih objavila Božju dobrotu. Biti spremna da izgledam zapušteno, da izgledam slaba, da izgledam bolesno, da budem viđena na načine koje bi većina ljudi radije sakrila. Ovo je za one koji plaču iza zatvorenih vrata, a smeju se kada svi gledaju. U redu je biti viđen. Vaše sutra nije obećano, čak ni u jeku najvećih blagoslova", napisala je.
Sve se odvijalo mesec dana nakon venčanja, tada je počela njena borba umesto romantičnog zajedničkog života i planiranja porodice. Ali njena snaga je mnoge zadivila kada je javno progovorila o svemu šta je snašlo:
"Mesec dana nakon svog venčanja, borila sam se za život na odeljenju intenzivne nege. Ležeći tamo, nije me bilo briga za moje titule ili bankovni račun. Bog mi je dao drugu šansu, pa sam odlučila da prestanem da posmatram i počnem da postajem taj san", zaključila je ova hrabra žena.