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Sa Jupiterom, planetom sreće i širenja, koji ostaje u Raku do 30. juna i Venerom koja prolazi kroz ključne znakove emocionalnog i finansijskog uspeha, određeni znakovi horoskopa imaće puno prilike za novac i ljubav u junu 2026.

Astrolozi za YourTango navode da je jun 2026. važan period tranzicije, mesec u kojem se zatvaraju neka poglavlja i pripremaju velike letnje promene. Za ova četiri horoskopska znaka astralna energija biće posebno povoljna:

1. BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizanci će i tokom juna 2026. biti posebno favorizovani na finansijskom planu. Jupiter i Venera aktiviraju njihovu kuću novca i zarade, a ova kombinacija može da donese povišicu, profitabilne saradnje ili izuzetno povoljne prilike. Ovo je jedan od najboljih perioda za pregovore, investicije ili važne profesionalne promene. Mnogi Blizanci imaće osećaj da se konačno vrednuju onako kako zaslužuju.

Sunce ostaje u njihovom znaku do 21. juna, dok im Mlad mesec 14. juna donosi priliku za novi lični početak. To je savršen trenutak za važne odluke, promenu izgleda, nove projekte ili hrabre planove. Posle 30. juna Jupiter premešta fokus na komunikaciju, putovanja i društvene odnose, što može doneti neočekivane pozive i važne ljude u njihov život.

2. RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za Rakove, jun 2026. može da postane najsrećniji mesec u godini. Jupiter nastavlja da prolazi kroz njihov znak sve do kraja meseca, a do 13. juna podržava ga i Venera, planeta ljubavi i novca. Ova astralna kombinacija čini Rakove magnetičnijim, sigurnijim u sebe i privlačnijim nego inače. Mogu da se pojave važne finansijske prilike, dobre vesti povezane sa karijerom ili čak projekti koji u narednim mesecima mogu potpuno da promene njihov život.

Osim toga, posle 21. juna, Sunce ulazi u znak Raka i zvanično počinje njihova astrološka sezona. Rakovi će se osećati snažnije, sigurnije i odlučnije da sopstvene želje stave na prvo mesto. Kraj meseca donosi još više finansijske sreće, jer Jupiter ulazi u Lava i aktivira njihovu kuću novca i lične vrednosti.

3. LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Lavovi ulaze u jedan od najvažnijih astroloških perioda u poslednjih 12 godina. Jupiter 30. juna ulazi u njihov znak, gde će ostati duže od godinu dana, a ovaj tranzit smatra se jednim od najsrećnijih mogućih. Međutim, sve počinje već 13. juna, kada Venera ulazi u Lava. Lavovi će jednostavno zablistati. Privlačiće ljude, prilike, komplimente i uspeh.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogu da promene imidž, stil ili čak ljubavni život. Njihova energija biće nemoguća za ignorisanje, a oni koji su slobodni, imaju velike šanse da započnu važnu ljubavnu priču. Na profesionalnom planu, mesec donosi mnogo novih kontakata, poziva i prilika za isticanje. Kraj juna može da donese vest koja potpuno menja pravac naredne godine.

4. VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vodolijama jun 2026. može da donese jedan od najlepših romantičnih i profesionalnih perioda u poslednjih nekoliko godina. Na početku meseca Jupiter i Venera podržavaju oblast posla i karijere, što znači da mogu da se pojave odlične ponude, novi projekti ili realne šanse za napredovanje.

Posle 13. juna Venera ulazi u Lava i aktivira kuću odnosa. Vodolije postaju mnogo privlačnije i emotivno otvorenije, a oni koji su slobodni, mogu da upoznaju osobu koja im potpuno menja pogled na ljubav. Jupiter 30. juna takođe ulazi u ovu oblast partnerstava i otvara izuzetno povoljan ciklus za ljubav, saradnje, pa čak i brak.

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