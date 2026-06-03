Slušaj vest

Predsoblje i sam ulaz u stambeni prostor predstavljaju svojevrsnu vizitkartu svakog doma. Izgled ovog dela znatno utiče na formiranje prvog utiska o urednosti čitavog enterijera, zbog čega besprekorno čista ulazna vrata, pedantan otirač i nekoliko pažljivo odabranih detalja mogu potpuno transformisati celokupan ambijent.

Pozicioniranjesaksija sa cvećem na samom pragu smatra se najlepšim estetskim rešenjem, ali ono ima i višestruku praktičnu ulogu. Odabirom adekvatnih biljnih sorti možete prirodno osvežiti vazduh, napraviti barijeru za dosadne insekte, redukovati količinu prašine i učiniti da prostor odiše toplinom i pedantnošću.

Zašto treba držati ruzmarin kraj ulaznih vrata Foto: Taras Grebinets / Alamy / Profimedia

Iako su muškatle, petunije i begonije tradicionalno najzastupljenije na pragovima kuća, dve posebne biljke izdvajaju se po svojim benefitima - imaju primenu u kulinarstvu, krase prostor i šire divan miris, dok istovremeno uspešno eliminišu štetočine, neprijatne mirise i glodare.

Lavanda

Zašto treba držati lavandu kraj ulaznih vrata Foto: Profimedia

Zbog svog atraktivnog izgleda, opojnog mirisa i minimalnih zahteva u pogledu nege, lavanda se pozicionirala kao jedna od najpoželjnijih biljaka za dekoraciju samog ulaza. Njena praktičnost najviše dolazi do izražaja tokom letnjih meseci, pošto specifična aroma ove biljke efikasno odbija komarce i ostale krilate napasnike od vrata i prozora. Uz to, lavanda odlično toleriše direktno sunce i sušu, pa ne zahteva učestalo zalivanje, što je čini idealnim izborom za pojedince sa gustim rasporedom.

Ruzmarin

U poslednje vreme sve veći broj ljudi bira da posadi ruzmarin tik uz sam ulazni prag, spajajući tako dekorativnu funkciju sa višestrukom korišću. Njegov prepoznatljiv i intenzivan miris stvara prijatan osećaj dobrodošlice čim neko zakorači u vaš prostor, a sveže grančice uvek možete ubrati i iskoristiti kao vrhunski začin tokom pripreme ručka. Ova biljka je izuzetno otporna na jake sunčeve zrake i visoke temperature, pa predstavlja veoma zahvalnu kulturu za letnje uslove.

Zašto treba držati ruzmarin kraj ulaznih vrata Foto: Dimitar Gorgev / Alamy / Profimedia

Savršeno rešenje i za male prostore

Da biste oplemenili ulaz, uopšte vam nije potrebno prostrano dvorište niti velika terasa ispred stana. Obe ove biljke savršeno dobro uspevaju i u manjim saksijama i žardinjerama, a biće sasvim dovoljne da naprave snažan estetski i praktičan efekat na samom ulazu.

Pogledajte video: Kako napraviti fontanu u bašti