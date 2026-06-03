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Sezona višanja i trešanjaje u punom jeku, pa se omiljeno voće ovih dana nalazi na trpezama širom Srbije. Ipak, pre nego što zagrizete sočnu trešnju ili pripremite kolač od višanja, važno je da ih dobro operete i uklonite što više ostataka pesticida, prašine i drugih nečistoća.,

Mišljenje stručnjaka

Stručnjaci napominju da nijedna metoda ne može u potpunosti da ukloni sve tragove pesticida, ali pravilno pranje može značajno da smanji njihovu količinu na površini plodova. Evo kako pravilno oprati višnje i trešnje. Mnogi prave grešku tako što voće samo kratko isperu pod mlazom vode. To nije dovoljno, naročito kada je reč o voću koje se jede sa korom.

Najpre uklonite oštećene ili prezrele plodove, a zatim trešnje i višnje stavite u veću posudu sa hladnom vodom. Ostavite ih da odstoje nekoliko minuta kako bi se odvojile nečistoće i eventualni insekti. Nakon toga voće dobro isperite pod mlazom tekuće vode.

Kako pravilno oprati trešnje Foto: Michelle Arnold / Alamy / Profimedia

Soda bikarbona kao saveznik

Jedna od najčešće preporučivanih metoda za uklanjanje ostataka pesticida jeste rastvor sode bikarbone. U litar vode dodajte jednu kašičicu sode bikarbone i u rastvor potopite trešnje ili višnje na 10 do 15 minuta. Nakon toga voće obavezno isperite čistom vodom. Istraživanja pokazuju da soda bikarbona može pomoći u uklanjanju dela pesticida sa površine voća, zbog čega je ova metoda postala popularna u domaćinstvima širom sveta.

Da li sirće pomaže?

Mnogi koriste i rastvor vode i alkoholnog ili jabukovog sirćeta. Dovoljno je dodati jednu meru sirćeta na tri mere vode i ostaviti voće nekoliko minuta. Ipak, nakon tretmana sirćetom trešnje i višnje treba dobro isprati kako ne bi promenile ukus.

Kako pravilno oprati trešnje Foto: Shutterstock

Kada prati voće?

Stručnjaci savetuju da se trešnje i višnje peru neposredno pre konzumiranja ili prerade. Ako ih operete prerano, višak vlage može ubrzati kvarenje plodova i skratiti njihov rok trajanja.

Još jedan važan savet

Ukoliko kupujete voće na pijaci ili u prodavnici, birajte zdrave i neoštećene plodove. Pravilno skladištenje i temeljno pranje predstavljaju najbolju kombinaciju za bezbedniju upotrebu sezonskog voća. Uz nekoliko jednostavnih koraka možete da uživate u trešnjama i višnjama sa znatno manje nečistoća i ostataka sredstava za zaštitu bilja, a da pritom sačuvate njihov prirodan ukus i nutritivne vrednosti.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kako se pravilno peru trešnje