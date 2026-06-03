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Tokom juna, aktivni su napeti aspekti koji uključuju Merkur, Uran, Lilit, Neptun i Pluton, kao i neobično veliki broj perioda neefikasnog kretanja Meseca (naravno, praznog hoda).

Ova kombinacija pojačava emocionalne reakcije, izaziva nagle obrte događaja i čini događaje manje stabilnim nego obično, objašnjava astrolog i autorka Jutjub kanala Marina Skadi (Marina Sokolova).

Česti "prazni" lunarni periodi stvaraju efekat popuštanja planova, povećavajući rizik od grešaka i čineći odluke manje pouzdanim. U kombinaciji sa jakim planetarnim aspektima, ovo pojačava haos meseca i zahteva veću pažnju posvećenu rečima, dogovorima i svim važnim koracima.

Ovi dani uključuju teme haosa, iluzija, skrivenih sukoba, neočekivanih promena i dubokih transformacija, tako da svi procesi vezani za pregovore, informacije, odnose i lične odluke trpe dodatni stres.

U nastavku su navedeni ključni datumi u junu na koje zaista vredi obratiti pažnju.

1-4. jun: emocionalno preopterećenje i informativna konfuzija

1. juna, Merkur ulazi u Raka, čineći ljude osetljivijim, ranjivijim i sklonijim da reaguju srcem, a ne logikom. 2. juna, Sunce formira sekstil sa Saturnom, što donekle pomaže u stabilizaciji situacije, ali ukupna emocionalna pozadina ostaje napeta.

Sunce Foto: Shutterstock

4. juna, Merkur formira kvadrat sa Neptunom — jedan od najopasnijih aspekata meseca. Ovo je vreme nesporazuma, lažnih informacija, manipulacija, emocionalnih izliva, grešaka u dokumentima i samoobmane. Stvarnost postaje zamagljena i svaka odluka zahteva dvostruku proveru.

5-16. jun: Period maksimalne nestabilnosti povezan sa T-kvadratom Urana i Mesečevih čvorova

Ovo je najnepredvidiviji period u mesecu. Uran izaziva nagle promene, neočekivane vesti, krize, raskide i situacije van nečije kontrole. 9. i 10. jun su posebno napeti.

9. juna, Merkur formira kvadrat sa Saturnom, stvarajući pritisak, ograničenja i teškoće u pregovorima, dok konjunkcija Venere sa Jupiterom intenzivira emocionalno preopterećenje.

10. juna, Sunce ulazi u tačnu opoziciju sa Lilitom, iznoseći na površinu skrivene sukobe, nezadovoljstva i unutrašnje kontradikcije. Ljudi reaguju oštrije nego obično i lako prelaze granice.

17-18. jun: emocionalne promene, ljubomora i napetost u vezama

17. juna, Venera pravi trigon sa Neptunom, pojačavajući idealizaciju, sanjarenje i sklonost da se kod ljudi vide stvari koje nisu tu. 18. juna, Venera ulazi u opoziciju sa Plutonom — jedan od najtežih aspekata meseca.

Ovo je vreme ljubomore, kontrole, emocionalnih izliva, bolnih razgovora i ponovnog otvaranja starih rana. Odnosi se testiraju na dubinu i iskrenost.

U ovom periodu dolazi do izražaja ljubomora Foto: Profimedia

21-26. jun: umor, zamućena pozadina i rizik od grešaka

21. jun obeležava letnji solsticij — snažan trenutak u godini koji menja opšte raspoloženje i usmerava pažnju na porodicu, bezbednost i budućnost.

26. juna, Sunce formira kvadrat sa Neptunom — aspekt koji donosi umor, emocionalno sagorevanje, iluzije, obmanu, samoobmanu i dezorijentaciju. Ovo je jedan od najtežih dana u mesecu, kada je važno ne donositi odluke na osnovu emocija.

28-30. jun: oštri obrti, ubrzanje događaja i kulminacija meseca

28. juna, Mars pravi sekstil sa Jupiterom, pokrećući nalet aktivnosti i rizik od impulsivnih postupaka. Uveče, Mars ulazi u Blizance, dramatično ubrzavajući tempo života, povećavajući broj vesti, kontakata i situacija koje zahtevaju hitnu akciju.

30. jun označava kulminaciju meseca: Jupiter ulazi u Lava, najavljujući novi godišnji ciklus, a pun Mesec u Jarcu dovodi do kraja sve što se dogodilo u junu. Ovo je dan kada mnogo toga postaje jasno, ali emocionalni teret može biti intenzivan.

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