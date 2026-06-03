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TikTokerka Ana Nous izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podelila jednostavan trik za čuvanje banana. Prema njenim tvrdnjama, dovoljno je na poseban način zaseći dršku na mestu gde su banane spojene kako bi se usporilo sazrevanje i produžila svežina voća za više od sedam dana.

U videu se savetuje da se drška pažljivo zaseče ili odvoji na određeni način kako bi se smanjilo oslobađanje etilena, prirodnog gasa koji ubrzava sazrevanje voća.

Pošto upravo iz tog dela banane najviše otpuštaju etilen, usporavanje njegovog širenja može pomoći da plodovi duže ostanu čvrsti i sveži.

Banane Foto: Profimedia

Zašto banane brzo sazrevaju?

Banane spadaju među voće koje nastavlja da sazreva i nakon branja. Tokom tog procesa oslobađa se etilen, biljni hormon koji ubrzava promene u plodu.

Kada se više banana nalazi zajedno, one međusobno podstiču sazrevanje, zbog čega često vrlo brzo prelaze iz savršeno zrelih u prezrele.

Upravo zato stručnjaci savetuju da se banane čuvaju odvojeno od drugog voća, naročito jabuka, krušaka i avokada, koji takođe proizvode velike količine etilena.

Da li trik zaista funkcioniše?

Iako mnogi korisnici društvenih mreža tvrde da su uz pomoć ovog trika produžili svežinu banana za nekoliko dana, stručnjaci napominju da rezultati mogu da variraju u zavisnosti od temperature prostorije, stepena zrelosti voća i načina skladištenja.

Ipak, usporavanje oslobađanja etilena jeste metoda koja ima naučno utemeljenje, pa ne čudi što je ovaj savet privukao veliku pažnju ljubitelja praktičnih kuhinjskih trikova.

Kako duže zadržati svežinu voća Foto: Shutterstock

Kako da banane ostanu sveže što duže?

Pored ovog viralnog saveta, stručnjaci preporučuju i nekoliko jednostavnih pravila:

- Držite banane dalje od direktnog sunca.

- Ne čuvajte ih pored drugog voća koje ubrzava sazrevanje.

- Kupujte banane različitog stepena zrelosti.

- Po potrebi ih odvojite jednu od druge kako biste usporili proces sazrevanja.

Na taj način možete smanjiti bacanje hrane i duže uživati u omiljenom voću.

(Kurir.rs/Žena)

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