Kako se pravilno kuva proso? Kad jednom probate ovu žitaricu, obožavaćete je
Proso se kuva veoma jednostavno i brzo, po principu 1:2 (jedna šolja prosa i dve šolje vode). Cela priprema traje između 15 i 20 minuta, a žitarica je odlična za slane i slatke obroke.
Evo brzog vodiča za savršeno skuvan proso:
Proso obavezno dobro isperite pod mlazom tople vode u cediljki sa sitnim rupicama kako biste uklonili prirodnu gorčinu i nečistoće. U šerpu stavite opran proso i dodajte duplu količinu vode. Kada voda provri, smanjite temperaturu i kuvajte poklopljeno na tihoj vatri oko 15 minuta, dok zrna ne upiju svu tečnost. Sklonite šerpu sa ringle i ostavite poklopljeno još 5 minuta da proso upari i postane rastresito.
Piletina sa prosom i piletinom
Spremite izuzetno ukusan i zdrav obrok za celu porodicu.
Sastojci:
400 g belog pilećeg mesa
šoljica prosa
300 g ražanog hleba bez kvasca
5 čenova belog luka
kašika suncokreta
kašika susama
kašika mlevenog susama
kašika lana
sok od jednog limuna
maslinovo ulje
himalajska so
mlevena paprika
biber
kurkuma
origano
Priprema:
Sipati vodu u šerpu i staviti proso da se kuva prema uputstvu kako je navedeno (proso možete naći u bilo kojoj prodavnici zdrave hrane).
Zagrejati tiganj bez dodavanja ulja i ubaciti semenke da se proprže. Potrebno je dva minuta. Skloniti proso sa ringle i dodati semenke i ostaviti da se ohladi. Potom staviti tiganj da se zagreje sa malo maslinovog ulja.
Zatim začiniti meso sa mlevenom paprikom, biberom, kurkumom i bosiljkom i pržiti.
Dok se piletina prži, napraviti sos od belog luka i to na sledeći način: beli luk, maslinovo ulje, limunov sok, mleveni susam, malo himalajske soli staviti u blender i mutiti dok ne postane nalik majonezu.
Kada bude gotovo, odložiti sa strane. Proveravati piletinu s vremena na vreme. I kada bude gotova, servirati.