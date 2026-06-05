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Proso se kuva veoma jednostavno i brzo, po principu 1:2 (jedna šolja prosa i dve šolje vode). Cela priprema traje između 15 i 20 minuta, a žitarica je odlična za slane i slatke obroke.

Evo brzog vodiča za savršeno skuvan proso:

Proso obavezno dobro isperite pod mlazom tople vode u cediljki sa sitnim rupicama kako biste uklonili prirodnu gorčinu i nečistoće. U šerpu stavite opran proso i dodajte duplu količinu vode. Kada voda provri, smanjite temperaturu i kuvajte poklopljeno na tihoj vatri oko 15 minuta, dok zrna ne upiju svu tečnost. Sklonite šerpu sa ringle i ostavite poklopljeno još 5 minuta da proso upari i postane rastresito.

Foto: Wikipedia

Piletina sa prosom i piletinom

Spremite izuzetno ukusan i zdrav obrok za celu porodicu.

Sastojci:

400 g belog pilećeg mesa

šoljica prosa

300 g ražanog hleba bez kvasca

5 čenova belog luka

kašika suncokreta

kašika susama

kašika mlevenog susama

kašika lana

sok od jednog limuna

maslinovo ulje

himalajska so

mlevena paprika

biber

kurkuma

origano

Priprema:

Sipati vodu u šerpu i staviti proso da se kuva prema uputstvu kako je navedeno (proso možete naći u bilo kojoj prodavnici zdrave hrane).

Zagrejati tiganj bez dodavanja ulja i ubaciti semenke da se proprže. Potrebno je dva minuta. Skloniti proso sa ringle i dodati semenke i ostaviti da se ohladi. Potom staviti tiganj da se zagreje sa malo maslinovog ulja.

Zatim začiniti meso sa mlevenom paprikom, biberom, kurkumom i bosiljkom i pržiti.

Dok se piletina prži, napraviti sos od belog luka i to na sledeći način: beli luk, maslinovo ulje, limunov sok, mleveni susam, malo himalajske soli staviti u blender i mutiti dok ne postane nalik majonezu.

Kada bude gotovo, odložiti sa strane. Proveravati piletinu s vremena na vreme. I kada bude gotova, servirati.