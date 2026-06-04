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Ulaz u dom je prvo što gosti vide, ali i prostor koji svakodnevno dočekuje vas kada se vraćate kući. Zato ne čudi što mnogi posebnu pažnju posvećuju upravo vratima, otiraču i detaljima koji stvaraju prvi utisak. Nekoliko pažljivo odabranih biljaka može potpuno da promeni izgled ulaza, učini ga toplijim, urednijim i prijatnijim.

Osim što izgledaju dekorativno, pojedine biljke imaju i vrlo praktičnu ulogu. Njihov miris može pomoći da se smanji prisustvo insekata, osveži prostor i stvori prijatnija atmosfera oko ulaza. Među njima se posebno izdvajaju dve koje su poslednjih godina sve popularnije - lavanda i ruzmarin.

Lavanda je letnji favorit koji ne traži mnogo pažnje

Lavanda Foto: RINA

Lavanda je jedna od onih biljaka koje gotovo nikada ne izlaze iz mode. Njeni ljubičasti cvetovi i prepoznatljiv miris unose dašak Mediterana čak i na najmanji balkon ili trem.

Mnogi je biraju za prostor oko ulaznih vrata jer je otporna na visoke temperature, ne zahteva često zalivanje i uspeva čak i kada nemate mnogo vremena za negu biljaka. Dodatni razlog zbog kog je toliko popularna jeste činjenica da njen intenzivan miris može pomoći da oko vrata i prozora bude manje komaraca i drugih insekata tokom toplijih meseci.

Ruzmarin izgleda lepo, miriše još lepše

Ruzmarin Foto: Profimedia

Ruzmarin je još jedna biljka koja se često može videti pored ulaznih vrata. Njegove zelene grančice deluju uredno i dekorativno tokom cele godine, a prijatan miris ostavlja lep utisak čim neko zakorači u dvorište ili stan.

Pored estetske vrednosti, ruzmarin ima i praktičnu primenu. Sveže grančice možete koristiti u kuhinji za pripremu brojnih jela, zbog čega je omiljen među ljubiteljima začinskog bilja. Dobro podnosi sunce, letnje vrućine i uzgoj u saksijama, pa ne zahteva veliko dvorište da bi uspevao.

Čak i ako imate samo mali prostor ispred ulaza, lavanda i ruzmarin mogu biti odličan izbor. Dovoljna je jedna ili dve lepo uklopljene saksije da ulaz izgleda negovanije, prijatnije i življe tokom cele sezone. Biljke čine čuda kada je energija prostora u pitanju

VIDEO: Polja lavande