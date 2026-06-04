Ni po koju cenu

Ni po koju cenu

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Porodično nasilje, a posebno nasilje nad ženama, jedno je od najosetljivijih društvenih pitanja o kojem se sve češće govori i u verskom kontekstu. U društvu koje se i dalje suočava sa ovim problemom, sve je važnije jasno izgovoriti gde su granice i šta nijedna okolnost ne može opravdati.

Na pitanje da li se bilo koji oblik nasilja u porodici može opravdati, sveštenikDejan Krstić daje nedvosmislen odgovor - nasilje nema opravdanje, bez obzira na situaciju.

Molitva za Sveto pričešće Foto: Shutterstock

Jasna poruka: nasilje ne može biti opravdano

Na pitanje vernice da li se fizičkonasilje u braku može opravdati, odgovor sveštenika bio je kratak i jasan:

„Kratko i jasno - ne. Fizičko, psihičko, emocionalno ili bilo koje drugo nasilje muža nad ženom, žene nad mužem, roditelja nad decom ili dece nad roditeljima ne može se ničim opravdati. Ni ljutnjom, ni vaspitavanjem, ni alkoholom, ni ljubomorom, ni nervozom, niti pozivanjem na veru ili porodični poredak.“

Kako ističe, hrišćansko učenje počiva na ljubavi, poštovanju i dostojanstvu svakog čoveka, a ne na strahu i sili.

Foto: Svetlana Lazarenka / Alamy / Profimedia

Hrišćanski pogled na brak i porodicu

Kako piše Kurir, sveštenik je podsetio da je u hrišćanskom učenju muž pozvan da voli ženu „kao Hristos Crkvu“, što podrazumeva žrtvu i brigu, a ne nasilje.

„Svako podizanje ruke na ženu predstavlja greh, poniženje ljudskog dostojanstva i narušavanje svetinje braka“, naglasio je.

Takođe je dodao da hrišćanska porodica treba da bude zajednica ljubavi i međusobnog poštovanja, a ne straha i dominacije.

Odgovornost je uvek na počiniocu

Zašto se pale sveće u crkvi Foto: Sharon Eilon/SOPA Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sveštenik Dejan Krstić posebno je istakao da se odgovornost za nasilje uvek nalazi na onome ko ga čini.

„Bog ne traži od čoveka da trpi zlostavljanje kao krst. Trpljenje u hrišćanskom smislu nikada ne znači pristajanje na zlo, nepravdu i uništavanje sopstvenog dostojanstva“, poručio je.

Poruka sveštenika jasno stavlja do znanja da nijedan oblik nasilja ne može biti opravdan, ni u porodici ni van nje. Umesto toga, u središtu hrišćanskog i društvenog pogleda na porodicu treba da budu ljubav, poštovanje i zaštita dostojanstva svakog pojedinca.

VIDEO: Nasilje u porodici