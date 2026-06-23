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Natali Strendž iz Norviča godinama je živela u telu u kojem se više nije osećala kao ona sama. Posle tri porođaja, svakodnevnih obaveza i braka koji je vremenom izgubio bliskost, utehu je sve češće pronalazila u hrani. Kilogrami su se gomilali, samopouzdanje nestajalo, a ona je, kako kaže, polako postajala senka žene kakva je nekada bila.

Danas, sa 63 kilograma manje, Natali ima potpuno drugačiji život. Nakon što je počela da koristi injekcije za mršavljenje, uspela je da smrša, povrati sigurnost u sebe i donese jednu od najtežih odluka - da okonča brak dug gotovo dve decenije.

Pogledajte u galeriji njenu transformaciju:

1/6 Vidi galeriju Natali Strendž smršala 63 kg pa ostavila muža Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Od utehe u hrani do odluke da promeni život

Natali, koja ima 37 godina i majka je troje dece, priznala je da je dugo bila nezadovoljna sobom. Trošila je oko 289 evra mesečno na brzu hranu, a u jednom trenutku dostigla je 120 kilograma i nosila konfekcijski broj 50.

Hrana joj je, kako je objasnila, bila beg od monotonije, nezadovoljstva i osećaja da je izgubila sopstveni identitet.

„Izgubila sam osećaj sopstvene vrednosti i činilo mi se da više nemam nikakvu svrhu. Nakon porođaja, samopouzdanje mi je nestalo i samo sam se prepustila struji. Svaki dan je bio monoton i dosadan. Izgubila sam predstavu o tome ko sam zapravo. Nije pomoglo ni to što se ugasila iskra između mene i supruga, a intimni odnosi su postali prava retkost."

Natali Strendž smršala 63 kg pa ostavila muža Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

U martu 2024. godine odlučila je da proba lek za mršavljenje „Munjaro”. Kako tvrdi, upravo joj je ta odluka promenila svakodnevicu. Vremenom je izgubila čak 63 kilograma i sada nosi konfekcijski broj 38.

Brak više nije mogao da se spase

Ipak, promena nije bila samo fizička. Kako su kilogrami nestajali, Natali je počela drugačije da gleda i na svoj brak. Veza koja je trajala 18 godina, uprkos pokušajima da se spase bračnom terapijom, više nije imala ono što je njoj bilo potrebno.

Priznala je da joj odluka o razvodu nije pala lako, jer je u brak ušla verujući da će sa suprugom ostati zauvek.

„Uvek sam ulazila u brak sa mišlju da ću sa tom osobom biti zauvek. Za mene razvod nije bio opcija. Zato postoji taj osećaj da sam doživela neuspeh. Ponekad sumnjam u svoju odluku, pitajući se da li sam uništila živote svojoj deci - iako oni uživaju u tome što sada imaju dva Božića i dva odmora. Ipak, kad god provedemo vreme zajedno, shvatim da razvod uopšte nije bila ishitrena odluka."

Natali Strendž smršala 63 kg pa ostavila muža Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Iako je proces razvoda još u toku, Natali kaže da danas jasnije vidi koliko je dugo potiskivala nezadovoljstvo. Gubitak kilograma joj je, kako smatra, doneo snagu da uradi ono za šta ranije nije imala hrabrosti.

Ponovo izlazi i uživa u pažnji

Nakon što je odlučila da nastavi sama, Natali se vratila i svetu upoznavanja. Instalirala je aplikacije za dejting, ali priznaje da nije očekivala mnogo, naročito jer je samohrana majka troje dece.

Međutim, reakcije su je iznenadile.

Natali Strendž smršala 63 kg pa ostavila muža Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Imala sam veoma niska očekivanja da će iko biti zainteresovan za samohranu majku troje dece. Ali, bez lažne skromnosti, bila sam preplavljena porukama muškaraca koji su želeli da razgovaraju sa mnom. To mi je otvorilo oči i neverovatno podiglo ego. Izašla sam sa prijateljicama za rođendan i, recimo samo, da se od te večeri uvek ponašam kao slobodna žena."

Za nju, ova promena nije samo priča o mršavljenju. To je, kaže, priča o povratku sebi, o hrabrosti da napusti odnos koji je više nije ispunjavao i o novom početku koji je dugo priželjkivala.

„Ponovo sam pronašla sebe i onaj osećaj za avanturu za kojim sam žudela. Injekcije su mi promenile život. Bez njih nikada ne bih imala hrabrosti da zakoračim u samostalan život. Sada je svet mnogo lepše mesto, a ja živim onako kako sam nekada samo sanjala - srećna i slobodna."

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