Slušaj vest

Svi smo se makar jednom našli u situaciji da pokušamo da prećutimo istinu, ublažimo činjenice ili izgovorimo neku bezazlenu laž kako bismo izbegli neprijatnost. Ipak, dok nekima to polazi za rukom gotovo bez trunke napora, postoje ljudi kod kojih se svaka sitna izmišljotina vidi već nakon nekoliko sekundi.

Dovoljan je jedan pogled, promena glasa ili nervozan osmeh da otkriju ono što pokušavaju da sakriju. Njihovo lice govori više od reči, a savest im često ne dozvoljava da dugo nose teret neiskrenosti.

Foto: Shutterstock

Astrologija tvrdi da pojedini horoskopski znakovi jednostavno nisu stvoreni za laganje. Oni cene iskrenost, otvorene odnose i poverenje, pa čak i kada pokušaju nešto da prikriju, vrlo brzo odustanu ili sami priznaju istinu.

Ako ste se nekada pitali zašto neki ljudi ne umeju da sačuvaju tajnu ni nekoliko minuta ili zašto im je neprijatno čak i kada izgovore bezazlenu neistinu, možda odgovor leži upravo u njihovom horoskopskom znaku.

Rak - emocije ga odaju pre nego što progovori

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Među znakovima koji najteže podnose laganje svakako se nalazi Rak.

Poznat kao jedan od najemotivnijih znakova Zodijaka, Rak teško može da sakrije ono što oseća. Čak i kada pokušava da prikrije istinu, njegovo lice, pogled ili ponašanje često ga odaju mnogo pre nego što izgovori bilo šta.

Rakovi duboko vrednuju poverenje i sigurnost u odnosima, pa im laž često stvara osećaj nelagode. Upravo zbog toga neretko sami priznaju istinu, čak i onda kada bi im ćutanje bilo jednostavnije rešenje.

Devica - previše razmišlja da bi bila dobar lažov

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Dok neki ljudi laž izgovore spontano, Device već unapred analiziraju svaki mogući scenario.

Njihov problem nije nedostatak inteligencije, već upravo suprotno - previše razmišljaju. Dok pokušavaju da smisle priču bez rupa, postaju napete, oprezne i često deluju neprirodno.

Poštenje i jasna komunikacija veoma su važni za ovaj znak, pa se Device uglavnom osećaju mnogo prijatnije kada govore otvoreno nego kada pokušavaju nešto da sakriju.

Strelac - brutalno iskren čak i kada ne bi trebalo

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ako postoji znak poznat po tome da govori ono što misli bez mnogo ustručavanja, onda je to Strelac.

Njegova iskrenost često zna da bude toliko direktna da iznenadi ljude oko njega. Upravo zbog toga laganje za njega predstavlja nepotreban napor.

Strelčevi ne vole komplikacije, manipulacije ni igrice. Čak i kada pokušaju da prećute neku informaciju, često se sami odaju jer ne mogu dugo da drže stvari u sebi. Njihova spontanost jednostavno nije saveznik dobro osmišljenih laži.

Vodolija - radije će ćutati nego izmišljati

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Na prvi pogled Vodolija može delovati tajanstveno i nedokučivo, ali to ne znači da je vešta u laganju.

Naprotiv, ovaj znak izuzetno ceni autentičnost i individualnost. Vodolije uglavnom smatraju da nema mnogo smisla pretvarati se ili graditi odnose na neiskrenosti.

Kada pokušaju da sakriju istinu, često deluju emocionalno udaljeno ili neprirodno, pa ljudi iz njihovog okruženja brzo primete da nešto nije kako treba. Zato će Vodolija mnogo pre izbeći razgovor nego što će svesno izmišljati priče.

Ovan - previše impulsivan da bi održavao laž

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za uspešno laganje često su potrebni strpljenje, samokontrola i doslednost. Upravo su to osobine koje Ovnovima ponekad nedostaju.

Ovaj vatreni znak poznat je po impulsivnosti i brzom reagovanju. Kada ga neko direktno suoči sa pitanjem, velika je verovatnoća da će reći istinu pre nego što stigne da smisli uverljivo objašnjenje.

Ovnovi vole direktnost i otvorenost, pa ih održavanje laži često zamara. Zbog toga se neretko zbune ili sami razotkriju ono što su pokušali da sakriju.

Zašto im je iskrenost važnija od laži?

Iako svako ponekad posegne za malim neistinama, ovi znakovi imaju jednu zajedničku osobinu - mnogo više cene poverenje nego kratkoročnu korist koju laž može da donese.

Novi dejting trend 6-7 promoviše vezu sa manje privlačnim partnerima Foto: Zoonar/Oleksii Hrecheniuk, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Upravo zato im laganje često teško pada. Njihova savest, potreba za iskrenim odnosima ili jednostavno nemogućnost da dugo glume nešto što nisu čine ih ljudima kojima se emocije i namere lako mogu pročitati.

Naravno, astrologija je pre svega zabava i inspiracija za bolje upoznavanje sopstvene ličnosti, pa horoskopske opise ne treba shvatati kao stroga pravila. Ipak, mnogi će se složiti da postoje ljudi kojima se istina zaista vidi na licu - i to mnogo pre nego što je izgovore.

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva: