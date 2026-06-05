Kako da vam smrznute trešnje ne budu gnjecave

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Trešnje su mnogima omiljeno letnje voće, a uz pravilnu pripremu, njihov prepoznatljiv ukus možete sačuvati i za hladne zimske dane, kada su idealne za kolače, smutije i kompote. Međutim, mnogi se žale da im voće u zamrzivaču postane slepljeno i vodenasto. Rešenje je u jednoj genijalnoj caki. Da bi trešnje zadržale svoj izgled, ukus i kvalitet, ključno je pravilno ih pripremiti. Za zamrzavanje uvek birajte zrele, zdrave i čvrste plodove, bez oštećenja.

Najveća greška koju pravimo pre zamrzavanja

Nakon što ih dobro operete pod mlazom hladne vode, trešnje morate pažljivo osušiti. Upravo taj višak vlage dovodi do stvaranja leda i slepljivanja plodova u zamrzivaču, što im uništava teksturu.

Trešnje Foto: Serbian Teacher / Alamy / Profimedia

Što se tiče koštica, izbor je vaš – ako ih ostavite, trešnje će bolje zadržati svoj prirodni oblik, sočnost i aromu. S druge strane, čišćenje pre zamrzavanja štedi dragoceno vreme kada kasnije odlučite da pravite pite ili smutije.

Trik za zamrzavanje bez slepljivanja

Tajna savršenih trešanja iz zamrzivača krije se u "predzamrzavanju". Evo kako se to radi:

Rasporedite trešnje u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje, ali tako da se plodovi ne dodiruju.

Ostavite pleh u zamrzivaču nekoliko sati dok se voće potpuno ne zamrzne.

Tek tada ih prebacite u kese za zamrzavanje ili hermetički zatvorene posude.

Ova jednostavna metoda garantuje da se voće neće pretvoriti u jednu zaleđenu masu, pa ćete uvek moći da izvadite tačno onu količinu koja vam je u tom trenutku potrebna.

Trešnje Foto: Arturs Budkevics / Alamy / Profimedia

Kako da traju duže?

Kada ih pakujete u kese, obavezno istisnite što više vazduha kako bi trešnje duže sačuvale svežinu. Označite datum na kesi – ovako pripremljene, mogu vam trajati i do godinu dana, mada će ukus i aroma biti najintenzivniji u prvih šest do osam meseci.

Tajni dodatak za vrhunske zimske kolače

Ukoliko unapred znate da ćete trešnje koristiti za dezerte, primenite još jedan mali trik: pre zamrzavanja ih pospite tankim slojem šećera. Šećer im pomaže da zadrže puniji ukus, a ujedno smanjuje količinu tečnosti koju će ispustiti tokom pečenja, obezbeđujući savršenu teksturu vaših kolača! Takođe, postoji i trik kako da odmah na oko vidite da li trešnje imaju crve.

(Kurir.rs/Žena)

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