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Domaći pomfrit jedan je od onih priloga kojima je teško odoleti, ali mnogi ga izbegavaju zbog velike količine ulja koja se koristi za prženje. Srećom, postoji jednostavan način da omiljeni krompirići budu jednako ukusni i hrskavi, a da pritom budu pripremljeni u rerni.

Uz nekoliko pažljivo odabranih začina i mali trik sa palentom, moguće je dobiti pomfrit sa zlatnom koricom i mekanom unutrašnjošću. Ovaj recept idealan je kao prilog uz meso, ribu ili salatu, ali i kao samostalan obrok za sve ljubitelje krompira.

Sastojci:

krompir

malo ulja

so

slatka mlevena paprika

dalmatinska mešavina začina (origano, majčina dušica, ruzmarin i drugi začini po želji)

palenta (kukuruzni griz)

Hrskavi pomfrit Foto: Shutterstock

Priprema:

Krompir oljuštite, operite i dobro osušite. Isecite ga na štapiće koji su nešto deblji od klasičnog pomfrita.

Stavite krompir u veću činiju, a zatim papirnim ubrusom uklonite višak tečnosti koji je pustio. Dodajte malo ulja, tek toliko da se začini ravnomerno zalepe za svaki komad.

Posolite, dodajte slatku mlevenu papriku, suve začine i malo palente. Dobro protresite činiju kako bi se svi sastojci ravnomerno rasporedili.

Krompiriće poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, vodeći računa da ne budu naslagani jedni preko drugih.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni dok ne dobiju zlatnu boju i postanu hrskavi spolja.

Poslužite dok su još topli i uživajte u domaćem pomfritu koji će sigurno postati jedan od omiljenih recepata u vašoj kuhinji.

(Kurir.rs/24sedam)

VIDEO: Trik za pomfrit