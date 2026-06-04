Trik da vam meso ne bude žilavo

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Slabo šta može toliko da pokvari kulinarski trud kao jelo koje je provelo sate na šporetu, a čiji je glavni mesni sastojak na kraju ostao žilav i suv. Iako se krivica za ovakav ishod uglavnom pripisuje lošem odabiru ili kvalitetu same namirnice, profesionalni kuvari naglašavaju da ključ uspeha zapravo leži u tehnici termičke obrade.

Postoji starinski i vrlo prost metod koji se decenijama baštini u tradicionalnim kuhinjama, a koji garantuje drastičnu razliku u teksturi - pretvarajući potencijalno tvrde komade u zalogaje koji su toliko mekani da se tope u ustima.

Nemački ugostitelji na gubitku Foto: Shutterstock

Gde grešimo prilikom termičke obrade?

Najveći propust tokom pripreme ogleda se u preranom dodavanju prevelike količine vode ili bujona uz istovremeno pojačavanje jačine ringle, sa namerom da se čitav proces ubrza. Usled naglog skoka temperature, mišićna vlakna u mesu doživljavaju šok i momentalno se skupljaju, što za posledicu ima gubitak sočnosti i stvaranje gumaste teksture.

Da bi se dobio vrhunski rezultat, neophodna je umerenost. Prženje na minimalnom plamenu i strpljivo, dugotrajno dinstanje stvaraju idealne uslove da se žilava vezivna tkiva polako transformišu u želatin, čineći strukturu namirnice savršeno mekanom.

Tajno oružje za omekšavanje strukture

Iskusni majstori u kuhinji svesno koriste hemijske procese u svoju korist, pa na samom startu kuvanja u posudu ubacuju komponente sa povišenom kiselošću. U tu svrhu odlično može da posluži mala količina alkoholnog ili jabukovog sirćeta, gutljaj kvalitetnog vina ili kašika koncentrovanog sosa od paradajza.

Da li se ulje sipa u hladan ili vruć tiganj Foto: Catalin Petolea / Alamy / Profimedia

Prisustvo kiseline uspešno razbija čvrste proteinske veze tokom termičke obrade, zbog čega meso postaje znatno nežnije i bolje upija aromatične začine. Upravo iz tog razloga mnogi provereni recepti starih kuvara insistiraju na ovim dodacima u uvodnoj fazi rada.

Zapečatite sokove pre laganog krčkanja

Pre nego što pređete na fazu dinstanja i dodavanja tečnosti, komade mesa obavezno kratko i naglo propržite na vreloj masnoći sa svih strana. Stvaranje fine, zlatne spoljne korice pokreće hemijsku reakciju karamelizacije koja zadržava prirodne sokove unutar namirnice i formira duboku, bogatu aromu koja će prožeti celokupan sos. Tek nakon ovog koraka sledi postepeno dolivanje tečnosti i prelazak na režim sporog kuvanja, jer u kulinarstvu važi pravilo - što je proces dugotrajniji, to je krajnji ishod ukusniji.

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