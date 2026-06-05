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Letnji odmor sa decom često ne izgleda kao na fotografijama sa društvenih mreža. Umesto bezbrižnih trenutaka, roditelje neretko dočekaju gužve na putevima, visoke temperature, učestala pitanja "Kad stižemo?", "Koliko još?" i pokušaji da se tokom vožnje odgovori na sve dečje potrebe.

Ipak, dobra organizacija može da napravi veliku razliku. Kada se na vreme pripremite i razmislite o svim važnim detaljima, putovanje postaje mnogo prijatnije, a vi opušteniji. Upravo dobra priprema često odlučuje da li će put do destinacije biti iscrpljujući ili će predstavljati lep uvod u porodični odmor.

Putovanje Foto: Shutterstock

Dobra priprema je pola posla

Bez obzira na to da li ovog leta putujete na more, planinu, u posetu rodbini ili planirate da istražujete prirodne lepote Srbije, organizacija je vaš najbolji saveznik.

Napravite spisak svega što je potrebno da ponesete i pokušajte da kofere spakujete dan ranije. Tako ćete izbeći stres i užurbano pakovanje u poslednjem trenutku, kada se najčešće dogodi da nešto važno ostane kod kuće.

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Pored garderobe i osnovnih stvari za put, obavezno pripremite rezervnu odeću za decu, vlažne maramice, dovoljno vode, lagane grickalice i nekoliko omiljenih igračaka ili knjiga koje će mališanima pomoći da lakše podnesu dužu vožnju.

Ne zaboravite ni dokumenta - lične karte, pasoše, zdravstvene knjižice i svu potrebnu dokumentaciju, naročito ako putujete u inostranstvo. Kada unapred razmišljate o mogućim situacijama, mnogo ćete lakše reagovati ukoliko se one zaista dogode.

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Uz malo planiranja, putovanje sa decom može da bude mnogo manje stresno, a više prilika za zajedničke uspomene koje ćete dugo pamtiti.

Potrudite se da budete što smireniji za volanom, kako zbog bezbedne vožnje, tako i zbog što prijatnijeg putovanja. Imajte na umu da sa decom uvek može da dođe do nekih nepredviđenih situacija - nekome se piški, nekome je muka, neko je gladan... pa računajte da ćete možda morati da pravite više pauza nego što ste planirali.

Rolanjem stvari oslobodićete više mesta u koferu Foto: Shutterstock

Ipak, imajte na umu da idete na odmor, a ne na trke, i da žurba neće doprineti ničemu drugom sem stresu, i možda čak i nekim rizičnim situacijama. Potrudite se da taj put do određene destinacije doživite kao priliku da provedete vreme sa svojom porodicom, a usput možete da pevate, razgovarate, igrate se nekih igara poput "na slovo, na slovo"...

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