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Kortni Tilija bila je učiteljica u specijalnom obrazovanju u Arizoni. Radila je sa decom koja su imala različite poteškoće u razvoju i učenju, a u tom poslu provela je nekoliko godina. Iako je volela rad sa decom, otvoreno je govorila da se osećala neispunjeno, pod stresom i potplaćeno, što je česta priča među prosvetnim radnicima u SAD-u.

Radikalni zaokret u karijeri

Nakon što je napustila školu, isprva je pokušala da pronađe novi put u oblasti ličnog razvoja i motivacionog koučinga, ali je kasnije odlučila da krene u sasvim drugom smeru - počela je da gradi karijeru u industriji za odrasle. Taj zaokret doneo joj je, kako kaže, finansijsku sigurnost i slobodu, a u intervjuima često naglašava da sada ima veću kontrolu nad sopstvenim životom nego u vreme dok je radila u prosveti. Postala je vlasnica azila za pse i učionicu je zamenila kamerom.

Pogledajte fotografije Kortni Tilije:

1/9 Vidi galeriju Kortni Tilija - bila učiteljica a sad snima za OnlyFans Foto: Printscreen/Instagram/courtneyltillia

Ljubiteljka pasa Kortni Tilija objavila je da izlazi izvan okvira uobičajenih scena sa suprugom, drugim ženama ili solo nastupa, te počinje da snima video-snimke sa drugim muškarcima. Kako prenosi Daily Star, u samo dve nedelje otkako je objavila tri eksplicitna videa sa muškarcima koji nisu njen suprug,zaradila je skoro 19.000 dolara.

"Prema projekcijama, moj prvi video sa drugim muškarcem zaradiće više nego što sam ja zarađivala kao učiteljica za celu godinu," zapanjila je izjavom.

Njena godišnja plata kao edukatorke za decu sa posebnim potrebama iznosila je, prema izveštajima, 36.000 dolara.

Kortni Tilija - bila učiteljica a sad snima za OnlyFans Foto: Printscreen/Instagram/courtneyltillia

Osnivanje azila i spasavanje pasa

Kortni je osnovala neprofitnu organizaciju "Minnie's Mutts" kako bi spasavala pse iz lokalnih prihvatilišta u okolini Los Anđelesa od eutanazije. Zajedno sa suprugom Nikom, sa kojim je u braku 12 godina, od pokretanja organizacije u apriluspasila je više od 50 pasa. Ova 38-godišnjakinja izjavila je za The New York Post da je neprofitna organizacija projekat koji proističe iz čiste ljubavi:

"Veliki deo troškova pokrivamo iz sopstvenog džepa. Trenutno imamo tri psa za koje nismo uspeli da pronađemo udomitelje ili privremeni smeštaj," objasnila je.

"Plaćamo skoro 150 dolara dnevno samo za njihov pansion. Kada se tome dodaju hitni medicinski slučajevi, sredstva naše organizacije brzo su se istopila," dodala je.

Finansije u industriji za odrasle

Upravo ju je ta finansijska situacija naterala na novi poslovni potez.

"Nedavno sam rekla: "Je*i ga", i počela da snimam filmove sa muškarcima. Previše je pasa u opasnim situacijama, a spasavanje košta previše da bih dopustila da mi novac samo stoji na stolu," istakla je.

Zvezde sadržaja za odrasle mogu da zarade značajne sume novca na internetu. Iako prosečan kreator zaradi oko 150 evra mesečno, tu statistiku iskrivljuju oni na samom vrhu, koji mogu zarađivati milione godišnje. Većina, ipak, zarađuje znatno manje, a neki tek nekoliko dolara mesečno.

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