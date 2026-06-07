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Tortilje su jedno od najuniverzalnijih jela koje je osvojilo ceo svet - jednostavne su za pripremu, brzo se prave i mogu da se kombinuju na veliki broj načina.

Upravo zato ih volimo u svim varijantama: kao lagan doručak, brzinski ručak, večeru ili praktičan obrok "za poneti". Njihova najveća prednost je što od samo nekoliko osnovnih sastojaka, koje gotovo svako već ima u kuhinji, možete dobiti mekane, elastične i ukusne lepinjice koje se uklapaju uz bukvalno sve - od mesa sa roštilja do povrća, sira ili namaza.

Iako se često misli da su tortilje nešto što zahteva iskustvo ili posebne tehnike, istina je potpuno suprotna. Domaće tortilje možete napraviti za svega 15 minuta, bez komplikacija i bez čekanja, a rezultat je često bolji od kupovnih. Idealne su i kada želite da impresionirate goste nečim jednostavnim, ali efektnim, ili kada vam treba brzo rešenje za obrok koji će svi voleti.

Sastojci:

300 g brašna

kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice soli

3 kašike ulja

oko 180 ml tople vode

Tortilje Foto: Profimedia

Priprema:

U većoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte ulje, a zatim postepeno sipajte toplu vodu i mesite dok ne dobijete glatko, mekano i elastično testo koje se ne lepi za ruke. Po potrebi dodajte još malo brašna ili vode.

Testo podelite na šest do osam jednakih kuglica, prekrijte ih kuhinjskom krpom i ostavite da odmore desetak minuta. Nakon toga svaku kuglicu razvucite oklagijom u tanak krug.

Dobro zagrejte tiganj bez ulja i pecite tortilje 30 do 60 sekundi sa svake strane, dok ne dobiju karakteristične zlatne flekice. Pečene tortilje slažite jednu na drugu i pokrijte čistom krpom kako bi ostale tople, mekane i savitljive do serviranja.

(Kurir.rs/Srećne)

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