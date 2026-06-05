Talog od kafe idealna je prehrana za uzgoj paradajza

Slušaj vest

Uzgoj paradajza u sopstvenom dvorištu često predstavlja ozbiljan zadatak, s obzirom na to da ova kultura zahteva obilje nutrijenata kako bi formirala robusno stablo i dala bogat rod. Sa dolaskom proleća započinje faza naglog razvoja, zbog čega je biljkama neophodna adekvatna prihrana ukoliko je cilj dobiti krupne i jedre plodove. U ovom delu godine rešenje se krije u potpuno prirodnoj i pristupačnoj metodi, korišćenjem sirovine koju većina ljudi svakodnevno baca u otpad - ostataka od skuvane kafe, prenosi britanski list Express.

Ekspert u oblasti hortikulture Šejn Genziuk napominje da je sasušeni talog kafe izvanredan ekološki stimulans za napredak ove povrtarske kulture.

Talog od kafe idealna je prehrana za uzgoj paradajza Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

"Korišćeni talog kafe sadrži azot i druge vredne supstance koje poboljšavaju strukturu zemljišta i podstiču zdrav rast biljaka," objašnjava ovaj stručnjak i ističe da ova materija doprinosi rastresitosti podloge i blago podiže nivo kiselosti zemljišta, što stvara optimalan ambijent za uzgajanje paradajza.

Dvostruka korist

Tretiranje zasada mlevenom kafom pomaže biljci da razvije masivnije i otpornije izdanke koji će bez problema nositi teret budućih zrelih plodova. Pored nutritivnog efekta, ovaj otpadak ima još jedno korisno svojstvo: usled intenzivne arome i specifičnog hemijskog sastava, on služi kao efikasna ekološka brana koja odbija puževe golaće i pojedine parazite.

Pravilno doziranje i umerenost u primeni

Talog od kafe idealna je prehrana za uzgoj paradajza Foto: Valery Vvoennyy, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Kao i sa bilo kojom drugom vrstom prihrane, ključ uspeha leži u balansu. Iako je reč o stopostotno prirodnom organskom otpadu, prekomerna upotreba može izazvati suficit azota u tlu. To za posledicu ima preterano bujanje lisne mase, dok sam prinos i formiranje plodova mogu potpuno podbaciti.

Za optimalne rezultate savetuje se unos od pola do jedne šoljice taloga po pojedinačnom korenu. Genziuk savetuje da se uvek krene sa minimalnim dozama koje se naknadno mogu uvećavati, u zavisnosti od toga kako povrće reaguje i kakvi uslovi vladaju u samom povrtnjaku.

Pogledajte video: Kako uzgojiti čeri paradajz u saksiji