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Džil Dod je krajem sedamdesetih godina bila mlada, atraktivna Amerikanka koja je pobegla iz disfunkcionalne porodice u potrazi za slobodom. Postala je uspešna manekenka prestižne agencije Wilhelmina i radila je u Parizu, kraseći naslovnice časopisa kao što su Vogue, Cosmopolitan i Glamour.

Preokret se dogodio 1980. godine na jednoj luksuznoj zabavi u Kanu. Džil je tada imala 21 godinu kada je upoznala Adnana Kašogija, saudijskog milijardera i međunarodnog trgovca oružjem, koji je od nje bio stariji 24 godine.

Foto: Printscreen YouTube

Kašogi je u to vreme važio za jednog od najbogatijih i najmoćnijih ljudi na planeti. Džil je priznala da je bila mlada, naivna i potpuno zaslepljena njegovom harizmom, pažnjom i moći. Na prvom sastanku, u naletu ekstravagancije, Kašogi je zasekao svoj prst i sopstvenom krvlju na njenoj ruci napisao „Volim te”.

Život u haremu: „Žena za zadovoljstvo”

Džil je ubrzo pristala da potpiše ugovor i postane jedna od njegovih 11 „žena za zadovoljstvo” (uz tri zakonite supruge koje je imao po saudijskom zakonu). Time je zvanično ušla u njegov harem. Život u tom svetu bio je miks nezamislivog bogatstva i stroge kontrole.

Zlatni kavez na moru i kopnu: Najveći deo vremena devojke su provodile na njegovim imanjima u Marbelji i Rijadu, ili na njegovoj čuvenoj megajahti Nabila (dugačkoj 86 metara, koja je kasnije pripala Donaldu Trampu). Devojke iz harema su morale da budu doterane i na raspolaganju šeiku u svakom trenutku. Kada bi on ušao u prostoriju, one bi se poređale, a on bi birao sa kojom će provesti vreme. Džil ga je u knjizi opisala kao „neverovatnog i nežnog ljubavnika”, ali je dinamika deljenja muškarca sa desetinama drugih žena bila psihički iscrpljujuća.

"U tom trenutku sam postala članica Adnanovog harema, smenjivala sam se sa drugim ženama da bih imala odnose sa čovekom kojeg volim", napisala je kasnije Dodova u svojim memoarima "The Currency of Love: A Courageous Journey to Finding the Love Within". Ona je u jednoj emisiji ispričala detalje o svom životu u haremu, o Adnanu koji ju je uveravao da će "voditi računa o njoj" i želeo je da sklope ugovor na pet godina.

"Imala sam svoju kuću, a Adnanova kuća na velikom imanju je bila izdvojena. Kada bih se viđala sa njim, bila bih nasamo sa njim u njegovoj kući ili bi on došao kod mene".

Obećavao joj školovanje, obasipao je dijemantima

Džil je bila obasipana dijamantima, najskupljom garderobom i unikatnim nakitom. Jelo se iz zlatnog posuđa, a posluga je ispunjavala svaku njihovu želju.

Za razliku od istorijskih harema gde su žene bile strogo zaključane i neobrazovane, Kašogi je imao drugačiji pristup. On je Džil plaćao školovanje. Dok je bila u haremu, ona je paralelno studirala dizajn na Modnom institutu u Los Anđelesu (FIDM), a on joj je kupovao skupoceni materijal za kreacije.

Zašto je odlučila da ode?

Iako je u početku mislila da živi u bajci, Džil je vremenom počela da oseća gubitak sopstvenog identiteta. Shvatila je da je ona za njega samo „roba” i statusni simbol koji služi za zabavu visokih zvanica, političara i poslovnih partnera.

„Nijedan novac, niti prividna ljubav, nisu vredni žrtvovanja sopstvenog integriteta, unutrašnjeg mira i autentičnosti”, izjavila je kasnije.

Nakon dve godine, skupila je hrabrost, prekinula ugovor, vratila sav skupoceni nakit i bogatstvo i izašla iz harema bez ičega, želeći da dokaže sebi da može da uspe sopstvenim radom.

Život posle harema: Osnivanje brenda ROXY

Ono što izdvaja Džil Dod od većine drugih žena sa sličnom sudbinom jeste njen neverovatan poslovni uspeh nakon izlaska iz zlatnog kaveza.

Ona se vratila u Kaliforniju, završila studije dizajna i ušla u svet surferske mode. Početkom devedesetih godina, Džil postaje osnivačica i glavna dizajnerka planetarno popularnog ženskog brenda ROXY (ženska linija čuvenog brenda Quiksilver). Pod njenim vođstvom, ROXY je postao multimilionska modna imperija koja je promenila žensku sportsku modu širom sveta.

Danas, Džil živi mirnim porodičnim životom u severnoj Kaliforniji sa suprugom i troje dece. Kroz svoju knjigu poručila je mladim devojkama da ne nasedaju na glamur i bogatstvo moćnih muškaraca, jer je lična sloboda jedina valuta koja zaista vredi.