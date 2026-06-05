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Minrit Kor, iako živi u Londonu, odrasla je u zajednici Sika čija su pravila stroga i duboko ukorenjena u tradiciji. Kada je napunila 20 godina, počeli su pritisci, pitanje udaje postalo je svakodnevica.

Do svoje 27. godine, pod teretom očekivanja, odlučila je da potraži pomoć u Gurdvaru, bračnoj službi u zapadnom Londonu. Verovala je da će tako pronaći životnog partnera, ali nije ni slutila šta je čeka.

„Sve je bilo veoma strogo. Nismo smeli često da se viđamo, čak ni da razmenjujemo pisma. Bila sam nevina jer sam želela da taj poseban trenutak podelim sa mužem. Mislila sam da ću imati vremena da ga upoznam, ali pritisak je bio ogroman“, prisetila se Minrit.

1/7 Vidi galeriju Minrit Kor je bila u ugovorenom braku Foto: printscreen/instagram/minreet_kaur

Prva bračna noć, kao noć straha

Umesto romantike i bliskosti, usledio je šok.

„Sećam se prve noći nakon svadbe. Bila sam nervozna jer sam bila intimna sa nekim koga zapravo ne poznajem. U kući je živelo još sedam članova njegove porodice. Kako da se opustim znajući da su svi tu?“

Iako je tada izgubila nevinost, iskustvo nije bilo ni nalik onome čemu se nadala.

„Ne želim ni da se sećam toga. Nije bilo stvarne bliskosti, samo problemi. Nikada ga nisam volela. Osećala sam se prazno i bolesno iznutra jer sam bila u braku sa strancem.“

Brak bez ljubavi i hrabra odluka

Foto: printscreen/instagram/minreet_kaur

Vremenom je shvatila da takav odnos nema budućnost.

„Ljudi me pitaju da li sam bila u ugovorenom braku. Ali nisam se razvela zbog toga već zato što brak nije funkcionisao. Razvodi se dešavaju i iz ljubavi, zar ne?“

Njena odluka da ode bila je teška, ali neophodna.

Sličnu priču ima i Tina, koja je deset godina provela u ugovorenom braku.

„Na početku je postojala privlačnost i bliskost. Intimni odnosi su bili česti, ali to nije bila prava veza“, priznaje ona.

Razlike između porodica ubrzo su isplivale na površinu.

„Odrasla sam u porodici otvorenih shvatanja, dok je njegova porodica bila tradicionalna. Očekivali su da budem tiha, poslušna i da balansiram između posla i kuće.“

Iako su ljubav i intimnost neko vreme opstajali, sve se promenilo nakon rođenja deteta.

„Problemi su rasli, a emotivne povrede su se nizale. Intimnost je skoro nestala. Na kraju sam shvatila da više ne želim takav život.“

Psihoterapeutkinja Satinder Panesar iz Glazgova, koja radi sa ženama u ugovorenim brakovima, objašnjava da je ovo čest obrazac.

„Najveći problem je nedostatak emocionalne povezanosti. Mnoge žene ulaze u brak bez ikakvog iskustva, pa intimnost postaje obaveza, a ne izraz ljubavi.“

Bez bliskosti, odnos gubi smisao.

„Seks tada postaje prazan, a žene se osećaju iskorišćeno. U nekim slučajevima, osećaj pristanka gotovo da ne postoji.“

Teret tradicije

Prema njenim rečima, mnoge žene su odgajane da veruju da je njihova osnovna uloga da budu supruge i majke.

„Od njih se očekuje da budu dostupne svojim muževima, čak i kada to ne žele. Strah od osude i sramote porodice često ih sprečava da postave granice.“

U takvim okolnostima, tišina postaje njihov jedini način preživljavanja.