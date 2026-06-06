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Koliko puta vam se dogodilo da skuvate kafu, ostavite je na stolu „samo na minut“, a onda vas poziv, poruka, posao ili kućna obaveza odvuku na sasvim drugu stranu? Kada se vratite, u šolji vas više ne čeka topao, mirisan napitak, već hladna kafa koju najčešće niko ne želi da pije.

U tom trenutku većina uradi isto - stavi šolju u mikrotalasnu pećnicu i uključi je na nekoliko sekundi. Deluje kao najbrže i najjednostavnije rešenje, ali upravo taj potez može da promeni sve ono zbog čega je kafa bila dobra.

Podgrejana kafa nije samo „ista kafa, samo ponovo topla“. Ona vremenom i dodatnim zagrevanjem gubi miris, menja ukus, postaje gorča i teža za stomak, naročito kod osoba koje su sklone gorušici ili refluksu.

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Nestaje miris koji kafu čini posebnom

Dobra kafa se ne prepoznaje samo po ukusu, već i po mirisu. Čim se sveže skuva, iz nje se oslobađaju aromatična jedinjenja koja joj daju punoću - nekada blago čokoladnu, nekada orašastu, voćnu ili karamelastu notu.

Međutim, ta aroma je vrlo osetljiva. Ona počinje da se gubi već dok se kafa hladi, a kada je ponovo naglo zagrejete u mikrotalasnoj, taj proces se dodatno ubrzava. Rezultat je napitak koji može biti topao, ali više nema onu prijatnu dubinu i miris zbog kojih ste ga uopšte i skuvali.

Zato kafa posle mikrotalasne često ima ustajao ukus. Nije pokvarena u klasičnom smislu, ali više nije ni ona ista kafa koju ste imali u šolji na početku.

Gorčina postaje mnogo jača

Još veći problem je ukus. Kafa prirodno sadrži hlorogenske kiseline, jedinjenja koja učestvuju u njenoj aromi i daju joj prijatnu, blagu kiselost. Kada napitak stoji i kada se ponovo greje, ta jedinjenja se menjaju.

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Pod uticajem toplote nastaju supstance koje pojačavaju gorčinu, među njima i kininska kiselina. Zbog toga podgrejana kafa često deluje oporo, teško i neprijatno, čak i ako je prvobitno bila sasvim dobro pripremljena.

Što je više puta vraćate na grejanje, ukus postaje sve grublji. Umesto mekane, zaokružene kafe, dobijate napitak koji „grebe“ nepce i ostavlja gorak trag.

Zašto može da smeta želucu

Kafa sama po sebi nije napitak koji svakome prija. Kod ljudi koji imaju osetljiv želudac, gorušicu ili refluks, ona može da izazove neprijatnost čak i kada je sveže skuvana. Razlog je u tome što kofein može da opusti mišić koji sprečava vraćanje želudačne kiseline u jednjak.

Kada taj prirodni „ventil“ popusti, kiselina lakše kreće nagore, pa se javljaju peckanje, osećaj kiseline u grlu, pritisak u grudima ili nelagodnost posle ispijanja kafe.

Pored toga, kiseline iz kafe mogu da podstaknu želudac da proizvodi još više kiseline. Kod podgrejane kafe, u kojoj je ukus već postao oštriji i gorči, taj efekat kod osetljivih osoba može biti izraženiji.

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Posebno je nezgodno ako se takva kafa pije na prazan stomak. Tada može lakše da izazove mučninu, peckanje, nadutost ili refluks. Naravno, jedna šolja podgrejane kafe neće svima napraviti problem, ali ako vam želudac često reaguje, ovo je navika koju bi trebalo izbegavati.

Mikrotalasna nije najbolji izbor

Ako baš ne želite da prospete ohlađenu kafu, bolja opcija je da je zagrejete polako, na tihoj vatri, u maloj posudi. Takvo zagrevanje je ravnomernije i manje agresivno od mikrotalasne pećnice, pa će kafa zadržati nešto bolji ukus.

Ipak, ni tada ne treba očekivati čudo. Kafa je najukusnija kada je sveže pripremljena i što duže stoji, to više gubi ono zbog čega je dobra.

Važno je i šta ste sipali u nju. Crna kafa koja je nekoliko sati stajala na sobnoj temperaturi uglavnom nije problematična za konzumaciju. Ali, ako ste dodali mleko, pavlaku ili neki mlečni dodatak, pravila su drugačija. Takva kafa ne bi trebalo dugo da stoji van frižidera, jer se u mlečnim proizvodima bakterije razvijaju mnogo lakše.

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