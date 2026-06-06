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Leti se prozori češće drže otvorenim, posebno ujutru i uveče kada se dom provetrava. Svež vazduh tada lakše ulazi u prostor, ali sa njim ponekad stignu i neželjeni gosti iz spoljnog okruženja.

Među njima su i paukovi. Iako su korisni u prirodi i hrane se drugim insektima, mnogima nije prijatno kada ih ugledaju na zidu, plafonu ili podu. Najčešće se u kuću uvuku neprimetno, kroz otvoren prozor, vrata, pukotine ili prostor oko okvira.

pauk Foto: Jonesy / Alamy / Profimedia

Kada ih ljudi primete, prva reakcija obično je panika ili pokušaj da se što pre uklone. Ipak, postoji jednostavan način da se smanji mogućnost njihovog ulaska u dom, bez hemijskih sredstava i bez grubog uklanjanja.

Limun kao prirodna prepreka

Jedan od najpoznatijih kućnih trikova protiv paukova jeste limun. Njegov miris mnogim insektima i paukovima ne prija, pa se koristi kao prirodno sredstvo za odvraćanje.

Dovoljno je da isečete limun na kriške ili da iskoristite samo koru, a zatim je stavite na prozorsku dasku, posebno kod prozora koji je često otvoren. Možete ga postaviti i blizu balkonskih vrata, ulaza ili drugih mesta kroz koja paukovi najlakše ulaze.

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Miris citrusa trebalo bi da ih odvrati od tog prostora, pa je manja verovatnoća da će se zadržavati oko prozora i ulaziti u kuću.

Gde staviti limun

Najbolje mesto za limun je prozorska daska, naročito ako se prozor tokom dana ili noći često otvara. Koru limuna možete staviti u manju posudu, na papirnu maramicu ili direktno na dasku.

Osim limuna, sličan efekat se često pripisuje i drugim citrusima, poput narandže i grejpfruta. Ipak, limun je najpraktičniji jer ima intenzivan miris i lako se koristi.

Važno je da se kora ili kriške redovno menjaju, jer vremenom gube miris. Kada se osuše i više se ne osećaju, efekat je slabiji.

Dodatna zaštita doma

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Limun može pomoći, ali je najbolje kombinovati ga sa osnovnim merama zaštite. Komarnici na prozorima najefikasnije sprečavaju ulazak paukova i drugih insekata. Takođe, treba redovno čistiti uglove prostorija, prostor iza nameštaja i delove oko prozora, jer se paukovi najčešće zadržavaju na mirnim i tamnijim mestima.

Dobro je ukloniti i paučinu čim je primetite, kao i proveriti pukotine oko prozora, vrata i zidova. Ako postoje veći otvori, treba ih zatvoriti, jer upravo kroz njih paukovi lako ulaze u dom.

Video: Džinovski pauk