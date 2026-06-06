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Kada je Kejsi iz zabave uradila DNK test, nije puno razmišljala o tome, ali su joj rezultati na kraju potpuno okrenuli život naglavačke.

To je zato što je otkrila porodičnu tajnu koju su njena majka i ujak godinama krili od svih. Sve je počelo kada je Kejsina majka preminula, a njena tetka iznela sumnju da je između Kejsine majke i ujaka možda postojala afera otprilike u vreme kada se Kejsi rodila.

Foto: tiktok/caseyooo

Kejsi je isprva mislila da je to samo luda porodična teorija zavere i nije imala nikakvu želju da to dalje istražuje.

Tek pet godina kasnije počela je da pokazuje radoznalost u vezi sa svojom medicinskom istorijom, pa je odlučila da o tome razgovara sa svojim ocem.

On je priznao da je i sam imao određene sumnje u vezi sa tom aferom, pa su oboje odlučili da urade DNK testeve preko sajta Ancestry.com. Na njeno potpuno zgražavanje, kada su stigli rezultati, nije bilo poklapanja sa čovekom koji ju je odgajio i za kog je oduvek mislila da joj je biološki otac.

Međutim, pošto je njen ujak takođe već bio preminuo, Kejsi nije mogla da uradi naknadni DNK test sa njim kako bi potvrdila da joj je on otac – tada se njegova ćerka, a Kejsina sestra od ujaka, Alana, dobrovoljno javila da testira svoj DNK.

Ali stvari su se dodatno zakomplikovale kada je Kejsi zaronila dublje u svoje DNK rezultate i shvatila da ima poklapanja sa članovima porodice sa ujakove strane.

Nakon dugog i napetog čekanja, rezultati su konačno stigli i potvrdili ono što je porodica i mislila – Kejsinin ujak je bio njen biološki otac, što je značilo da su ona i Alana zapravo rođene sestre.

„Ovo je ludilo jer smo moja rođaka i ja celog života bile tolika bliske, imale smo neverovatno blisku vezu“, rekla je Kejsi u viralnom video-klipu na TikToku.

Kejsi Foto: tiktok/caseyooo

I ne samo to, već su Kejsi i Alanu tokom odrastanja stalno pitali da li su sestre ili čak bliznakinje. Govoreći o šoku, Kejsi je objasnila da je imala dovoljno vremena da procesura vesti u periodu između prvog DNK testa sa ocem i čekanja rezultata svoje rođake.

Ali, ono što ju jeste šokiralo bio je procenat DNK koji deli sa Alanom.

To je zato što one ne samo da imaju istog oca, već su im i majke rođene sestre, što znači da Kejsi i Alana dele više DNK nego većina polusesatara.

Nakon što je podelila svoju priču na društvenim mrežama, gde je njen video prikupio neverovatnih 2,2 miliona pregleda, ljudi su ostali zapanjeni rezultatima.

Jedan korisnik je prokomentarisao: „Tetka nije imala samo sumnje, ona je sigurno znala sve vreme.“

„Volim dramu kada nije moja“, rekao je drugi, „ali nadam se da ćeš pronaći neki mir.“

U međuvremenu, neko drugi je napisao: „Jadni tvoj otac, tako mi je žao.“

Ipak, nisu svi bili šokirani DNK rezultatima jer su smatrali da je to očigledno zbog toga koliko Kejsi i Alana liče.

Što se tiče Alane, ona je na svom TikTok profilu objasnila kako se osećala povodom ovog otkrića.

„Koliko god da sam uzbuđena što idem dalje kroz život sa još jednom sestrom, prva misao koju sam imala kada sam dobila te rezultate bila je upućena mojoj majci. Duša me boli zbog moje majke, jer joj je rođena sestra bila najbolja prijateljica, a izdala ju je i čuvala tu tajnu celog života, i to je teško“, objasnila je ona.