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Dok se većina turista u Tunisu okreće poznatim letovalištima, poluostrvo Cap Bon čuva jedan drugačiji Mediteran – mirniji, autentičniji i bliži prirodi. Ovo zeleno područje na severoistoku zemlje poznato je po dugim peščanim plažama, voćnjacima, vinogradima i malim primorskim mestima u kojima se život odvija sporijim tempom. Upravo ovde nalazi se Korba, šarmantno primorsko mesto koje je sačuvalo lokalni karakter i predstavlja idealan izbor za putnike koji žele da iskuse Tunis daleko od gužve velikih turističkih centara.

Na prelepoj peščanoj obali Korbe, direktno uz more, smešten je Hotel Africa Jade Thalasso 4★– jedan od najautentičnijih hotela u Tunisu. Okružen bogatim zelenilom i velikim vrtovima koji se spuštaju sve do plaže, hotel pruža atmosferu mira i opuštanja, uz visok nivo usluge po kojem je prepoznatljiv među gostima iz različitih delova sveta.

Foto: Promo

Hotel se nalazi na istočnoj obali Cap Bona, oko 15 kilometara od Nabeula, 25 kilometara od Hamameta i približno 140 kilometara od aerodroma u Monastiru. Zahvaljujući svojoj lokaciji, predstavlja odličnu polaznu tačku za upoznavanje ovog dela Tunisa, ali i idealno mesto za potpuni odmor uz more.

Poslednji put je delimično renoviran 2019. godine, a gostima nudi brojne sadržaje namenjene opuštanju i uživanju tokom boravka. Pored glavnog restorana, na raspolaganju su à la carte restorani i nekoliko barova, kao i prostrani kutci za odmor u okviru hotelskog kompleksa. Gostima su dostupni spoljašnji bazen, unutrašnji bazen koji se greje tokom zimskog perioda, dobro opremljen spa centar, teretana i amfiteatar u kojem se organizuju animacijski programi. Poseban utisak ostavlja veliki vrt prepun mediteranskog zelenila koji vodi direktno do plaže i dodatno doprinosi osećaju privatnosti i mira.

Foto: Promo

Za najmlađe goste hotel je obezbedio mini klub i mini disko, dok će porodice posebno ceniti prostranost kompleksa i uređene spoljne površine.

Jedna od najvećih prednosti hotela svakako je njegova peščana plaža. Gostima su bez doplate na raspolaganju suncobrani, ležaljke i dušeci, kako na plaži tako i pored bazena, dok se peškiri dobijaju uz depozit. Kombinacija finog peska, kristalno čistog mora i prirodnog okruženja čini ovaj deo obale jednim od najlepših na Cap Bonu.

Foto: Promo

U okviru kompleksa nalazi se 257 smeštajnih jedinica različitih kategorija. Sve sobe imaju balkon ili terasu, SAT TV, sef, mini-bar, klima-uređaj, fen za kosu, kupatilo i Wi-Fi internet. Internet je dostupan u celom hotelu, uz mogućnost slabijeg signala u pojedinim delovima kompleksa.

Kada je reč o gastronomiji, gostima je na raspolaganju All Inclusive usluga koja obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu, po principu samoposluživanja i u skladu sa hotelskim pravilima. U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i užine tokom dana.

Foto: Promo

Pored glavnog restorana, gostima su dostupni à la carte restorani koji rade tokom određenog dela sezone uz doplatu, kao i nekoliko barova, među kojima su lobby bar, pool bar i Le Zanzibar Lobby Bar, koji je otvoren tokom cele godine. U okviru All Inclusive koncepta nalazi se i restoran The Pecheur F&B sa pogledom na plažu, gde se služe kasni doručak, užine i bezalkoholna pića.

Ljubiteljima rekreacije na raspolaganju su teretana i zatvoreni bazen, dok spa centar pruža dodatnu mogućnost za relaksaciju i uživanje tokom odmora.

Foto: Promo

Hotel Africa Jade Thalasso 4★ namenjen je putnicima koji žele više od klasičnog letovanja. Njegova autentična arhitektura, mirno okruženje, uređena plaža i priroda Cap Bona stvaraju ambijent u kojem se lako zaboravlja svakodnevica i prepušta opuštenom ritmu Mediterana.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel , dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.