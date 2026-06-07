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Dok se većina turista u Tunisu okreće poznatim letovalištima, poluostrvo Cap Bon čuva jedan drugačiji Mediteran – mirniji, autentičniji i bliži prirodi. Ovo zeleno područje na severoistoku zemlje poznato je po dugim peščanim plažama, voćnjacima, vinogradima i malim primorskim mestima u kojima se život odvija sporijim tempom. Upravo ovde nalazi se Korba, šarmantno primorsko mesto koje je sačuvalo lokalni karakter i predstavlja idealan izbor za putnike koji žele da iskuse Tunis daleko od gužve velikih turističkih centara.

Na prelepoj peščanoj obali Korbe, direktno uz more, smešten je Hotel Africa Jade Thalasso 4– jedan od najautentičnijih hotela u Tunisu. Okružen bogatim zelenilom i velikim vrtovima koji se spuštaju sve do plaže, hotel pruža atmosferu mira i opuštanja, uz visok nivo usluge po kojem je prepoznatljiv među gostima iz različitih delova sveta.

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Foto: Promo

Hotel se nalazi na istočnoj obali Cap Bona, oko 15 kilometara od Nabeula, 25 kilometara od Hamameta i približno 140 kilometara od aerodroma u Monastiru. Zahvaljujući svojoj lokaciji, predstavlja odličnu polaznu tačku za upoznavanje ovog dela Tunisa, ali i idealno mesto za potpuni odmor uz more.

Poslednji put je delimično renoviran 2019. godine, a gostima nudi brojne sadržaje namenjene opuštanju i uživanju tokom boravka. Pored glavnog restorana, na raspolaganju su à la carte restorani i nekoliko barova, kao i prostrani kutci za odmor u okviru hotelskog kompleksa. Gostima su dostupni spoljašnji bazen, unutrašnji bazen koji se greje tokom zimskog perioda, dobro opremljen spa centar, teretana i amfiteatar u kojem se organizuju animacijski programi. Poseban utisak ostavlja veliki vrt prepun mediteranskog zelenila koji vodi direktno do plaže i dodatno doprinosi osećaju privatnosti i mira.

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Foto: Promo

Za najmlađe goste hotel je obezbedio mini klub i mini disko, dok će porodice posebno ceniti prostranost kompleksa i uređene spoljne površine.

Jedna od najvećih prednosti hotela svakako je njegova peščana plaža. Gostima su bez doplate na raspolaganju suncobrani, ležaljke i dušeci, kako na plaži tako i pored bazena, dok se peškiri dobijaju uz depozit. Kombinacija finog peska, kristalno čistog mora i prirodnog okruženja čini ovaj deo obale jednim od najlepših na Cap Bonu.

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Foto: Promo

U okviru kompleksa nalazi se 257 smeštajnih jedinica različitih kategorija. Sve sobe imaju balkon ili terasu, SAT TV, sef, mini-bar, klima-uređaj, fen za kosu, kupatilo i Wi-Fi internet. Internet je dostupan u celom hotelu, uz mogućnost slabijeg signala u pojedinim delovima kompleksa.

Kada je reč o gastronomiji, gostima je na raspolaganju All Inclusive usluga koja obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu, po principu samoposluživanja i u skladu sa hotelskim pravilima. U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i užine tokom dana.

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Foto: Promo

Pored glavnog restorana, gostima su dostupni à la carte restorani koji rade tokom određenog dela sezone uz doplatu, kao i nekoliko barova, među kojima su lobby bar, pool bar i Le Zanzibar Lobby Bar, koji je otvoren tokom cele godine. U okviru All Inclusive koncepta nalazi se i restoran The Pecheur F&B sa pogledom na plažu, gde se služe kasni doručak, užine i bezalkoholna pića.

Ljubiteljima rekreacije na raspolaganju su teretana i zatvoreni bazen, dok spa centar pruža dodatnu mogućnost za relaksaciju i uživanje tokom odmora.

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Foto: Promo

Hotel Africa Jade Thalasso 4  namenjen je putnicima koji žele više od klasičnog letovanja. Njegova autentična arhitektura, mirno okruženje, uređena plaža i priroda Cap Bona stvaraju ambijent u kojem se lako zaboravlja svakodnevica i prepušta opuštenom ritmu Mediterana.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

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Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel ,  dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green

Za putnike iz Bosne i Hercegovine dostupni su i letovi iz Sarajeva, kao i ponuda putem sajta 1 A Travel BiH

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00. 

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