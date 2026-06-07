Slušaj vest

Nekada se veš nije osvežavao skupim preparatima, već onim što se već nalazilo u kuhinji - a jedan od najpoznatijih saveznika bio je obično alkoholno sirće.

Iako na prvi pogled ne deluje kao nešto što biste poželeli uz čistu garderobu, sirće može biti vrlo korisno prilikom pranja. Domaćice ga najčešće koriste kada peškiri postanu grubi, kada veš izgubi svežinu ili kada se iz mašine oseti neprijatan miris.

Veš mašina može da vam uveća račun za struju Foto: Shutterstock

Zašto baš sirće?

Vremenom se u tkanini zadržavaju ostaci deterdženta i omekšivača. To se naročito vidi na peškirima, koji posle više pranja često postanu tvrdi, manje prijatni na dodir i slabije upijaju vodu.

Alkoholno sirće pomaže da se te naslage iz vlakana uklone tokom ispiranja. Zbog toga veš posle pranja može delovati mekše, laganije i svežije, bez potrebe za dodatnim omekšivačem.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Osim toga, sirće može pomoći i kod neutralisanja neprijatnih mirisa, posebno kod peškira, sportske garderobe, krpa i odeće koja je duže stajala u korpi za veš.

Kako se pravilno koristi?

Postupak je jednostavan. U pregradu za omekšivač sipajte oko pola šolje alkoholnog sirćeta, a zatim uključite pranje kao i obično.

Tokom završnog ispiranja sirće će proći kroz tkaninu i pomoći da se iz nje uklone ostaci praška, omekšivača i mirisa koji su se zadržali u vlaknima.

Foto: Shutterstock

Mnogi se plaše da će garderoba posle pranja mirisati na sirće, ali taj miris uglavnom nestaje čim se veš osuši. Ako se suši napolju ili u dobro provetrenoj prostoriji, ne bi trebalo da se oseća uopšte.

Najbolje deluje na peškirima

Ovaj trik posebno je koristan za peškire, jer su oni najčešće žrtva previše omekšivača. Iako omekšivač lepo miriše, on vremenom može da obloži vlakna i smanji moć upijanja, zbog čega peškiri postaju tvrdi i manje funkcionalni.

Zato je povremeno pranje sa sirćetom dobar način da se peškirima vrati mekoća i da ponovo budu prijatni posle tuširanja.

Video: Servis veš mašina