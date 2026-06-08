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Već godinama traje rasprava o tome da li je doručak zaista najvažniji obrok u danu ili ga je sasvim u redu preskočiti. Ipak, nemački stručnjak za sport i zdravlje Ingo Frobeze smatra da jutarnji obrok igra ključnu ulogu kada je reč o energiji, koncentraciji i pravilnom funkcionisanju organizma.

Profesor sa Nemačkog sportskog univerziteta u Kelnu otkrio je koje namirnice bi trebalo da se nađu na tanjiru odmah nakon buđenja, kao i tri jednostavna doručka koja organizmu obezbeđuju sve važne hranljive materije.

"Doručak pre svega treba da nas zasiti i obezbedi energiju za početak dana", objašnjava Frobeze.

Prema njegovim rečima, idealan jutarnji obrok treba da sadrži pravilan odnos ugljenih hidrata, proteina i zdravih masti. Dan je najbolje započeti velikom čašom vode, čak i pre prve kafe ili čaja, kako bi se nadoknadila tečnost izgubljena tokom noći.

Među namirnicama koje posebno preporučuje nalaze se ovsene pahuljice, integralni hleb, banane, sveži sir, jaja, sezonsko voće, orašasti plodovi, avokado i losos.

Tri zdrava doručka koja će vas držati sitim satima

Pečene ovsene pahuljice

Ovsena kaša Foto: Shutterstock

Iako mnogima zvuče neobično, pečene ovsene pahuljice predstavljaju nutritivno bogat i dobro izbalansiran obrok. Umesto kuvanja, pripremaju se u rerni, a zahvaljujući velikoj količini vlakana i proteina pružaju dugotrajan osećaj sitosti i stabilan nivo energije.

Kajgana sa paradajzom i integralnim hlebom

Za one koji vole konkretniji doručak, odličan izbor je kajgana uz svež paradajz i integralni hleb. Integralni hleb obiluje vlaknima, vitaminima B grupe i mineralima koji doprinose pravilnom radu sistema za varenje, dok su jaja jedan od najboljih izvora kvalitetnih proteina i važnih vitamina A, D, E i K.

Kajgana Foto: Shuttershtock

Keto omlet sa avokadom

Keto omlet saavokadom, kockicama šunke i proprženim listićima badema sadrži zdrave omega-3 masne kiseline i oko 24 grama proteina po porciji. Avokado je posebno cenjen zbog visokog sadržaja folne kiseline, vitamina K i kalijuma, pa predstavlja odličan dodatak jutarnjem obroku.

Stručnjaci ističu da upravo kombinacija proteina, vlakana i zdravih masti može doprineti boljoj koncentraciji, manjoj potrebi za grickalicama tokom dana i dužem osećaju sitosti.

(Kurir.rs/Žena)

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